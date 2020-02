A la espera de novedades en torno a la deuda, los bonos se mantienen al alza y vuelve a ceder el riesgo país

En una jornada que estará marcada por el desenlace del plan de canje del bono dual AF20 y de la propuesta del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de posponer el 70% del pago de capital con vencimiento el 26 de enero último a mayo, los activos argentinos comenzaron este martes manteniendo la tendencia alcista que exhibieron ayer.

Mientras se aguardan novedades en torno a la deuda soberana y bonaerense, los bonos en dólares bajo ley extranjera crecían entre un 1,7% y un 2,7%, mientras que los títulos dolarizados bajo ley local mostraban mayorías de subas y trepaban hasta un 2%.

Ante ese escenario, el riesgo país seguía cediendo posiciones. El índice que mide el banco JP Morgan caía otras 29 unidades y se posicionaba así en 1986 puntos básicos.

Cuando quedan minutos para que venza el plazo extendido por el Ejecutivo bonaerense para acreedores, el BP21 crecía casi un 0,5%, pese a las dudas respecto a si el Gobierno de Axel Kicillof reunirá el 75% de los tenedores requerido para postergar los pagos.

"La Provincia de Buenos Aires tiene hasta hoy al mediodía para llegar al 75% de aceptación para renegociar el BP21. Se estima que más del 50% ya accedió, y los esfuerzos se dirigen al fondo Fidelity que tendría una posición abultada del total del bono (16%), pero que según fuentes cercanas al gobernador Kicillof, Fidelity no quiere otra cosa que no sea el 100%”, resumió un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

"De no llegar a este porcentaje de aceptación creemos que la posibilidad de un default es poco probable ya que perjudicaría notablemente la negociación de la deuda soberana por un vencimiento no tan abultado como es el del BP21 (u$s 250 millones). Dada esta situación vemos probable o el mismo pago de la provincia o el auxilio de la Nación", agregó el trabajo.

También dentro del segmento de renta variable la tendencia era positiva. Las acciones de las compañías argentinas volvían a crecer este martes, y el S&P Merval mostraba una mejora de 1,6%. El referencial bursátil escalaba así hasta los 42.250 puntos, en una rueda en la que se destacaban los avances de los papeles de los principales bancos, que anotaban mejoras de hasta 3 puntos porcentuales.