A horas del pago del Bonar X, reservas tocaron su récord histórico

Las reservas del Banco Central (BCRA) subieron ayer y alcanzaron un récord histórico al llegar a los u$s 52.689 millones. En el último día hábil de la semana, las tenencias de la entidad conducida por Federico Sturzenegger aumentaron u$s 444 millones respecto al día hábil anterior.

De esta forma las divisas en manos del BCRA superaron el anterior récord marcado el 26 de enero de 2011 cuando finalizaron en u$s 52.654 millones. El ascenso de ayer se debió al ingreso de francos suizos obtenidos por la emisión de los "Bonos internacionales de la República Argentina en francos suizos 3,37% 2020" por u$s 400 millones.

En las últimas ruedas las reservas venían marcado máximos de seis años, que venían superando cifras alcanzadas durante el año 2011, antes de la imposición del cepo cambiario. Pese a la suba de ayer se espera que la semana que viene las reservas sufran un descenso importante debido a que el Gobierno debe pagar por el vencimiento del capital del Bonar X, y buena parte de esas divisas saldrán de depósitos en dólares que el Tesoro tiene en bancos públicos y que, como están encajados en el BCRA, se consideran parte de las reservas.

Las reservas crecieron u$s 13.917 millones en lo que va del año. Desde su mínimo de u$s 24.141 millones, anotado el 17 de diciembre de 2015 (primer día de operaciones cambiarias después de la eliminación del cepo), las reservas trepan u$s 28.548 millones, un avance del 118%, gracias a las colocaciones de deuda del Tesoro, provincias, empresas y al crecimiento de los depósitos en dólares, entre otros factores.