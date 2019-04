A dónde van los u$s 5200 millones que vencen de deuda entre abril y mayo

Ayer vencieron pagos de amortización de capital e interes, de hecho abril es el mes del mayor desembolso ligado a la deuda soberana: son u$s 3548 millones. Una suma importante también se pagará en mayo, u$s 1624 millones. Así, entre los dos meses, se encuentran u$s 5172 millones, de un total en el año de u$s 9772 millones.

En momentos en que el riesgo país está en niveles récord en la era macrista, lo que demuestra la aversión de los inversores por los bonos argentinos, queda la duda sobre dónde pueden destinarse estos casi u$s 5200 millones.

"Los u$s 3500 mill en abril y u$s 1600 millones en mayo, suman un porcentaje muy alto para toda la deuda en dólares del sector privado. Sirve como para, de alguna manera, darle liquidez al mercado. Sin embargo, si salen muchas encuestas los números le dan muy a favor a Crisitna, esa plata no se reinvierte", señaló Juan josé Vázquez, jefe de Research, de Choen.

En la City coincidieron en que la desconfianza está atada a la incertidumbre política y que la mayoría de los tendedores de deuda son inversores internacionales, lo que dificulta aún más la idea de una reinversión de esos fondos en dueda local.

Al respecto, Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, subrayó: "La gran mayoría del bono que venció ayer, por u$s 2900 millones, está en manos de inversores extranjeros, ya que ha sido un bono emitido para salir del default en la negociación con los holdouts. Por ese motivo, esos dólares no se reinvertirán casi con seguridad".

Martín Saud, Trader en Balanz, dijo que mientras persista la incertidumbre política, los inversores seguirán reinvirtiendo solo en los instrumentos que más seguridad le ofrecen, como Letes o, a lo sumo, en Bonar 2020 (AO20) para los que busquen más largo plazo".

Saud remarcó que ayer se pagaron, entre capital e intereses, u$s 2.835 millones a los tenedores del bono Argentina 2019 (AA19): "Seguramente gran parte de este nuevo capital disponible vaya a Letes y otra parte posiblemente migre a otro país".

Nicolás Chiesa, director de Sale and trading de Portfolio Personal, sostuvo que la mayoría de los clientes no está reconvirtiendo los cupones; aprovechan para achicar su exposición de Argentina, sin vender, por ahora esperan".

No obstante, Martinez Burzaco ve mejor esenario para mayo, dado que "el próximo gran vencimiento es la primera cuota de amortización del Bonar 2024 y el interés, a comienzos de mayo, y dijo que "ahí seguramente habrá mas reinversión, sobre todo de institucionales".

Por otro lado, desde un consultora, en off the record, declararon: "Afortunadamente nuestros clientes no tienen bonos, pero por lo que escucho de otros es que nadie va a reinvertir. Si los tuvieran, recomendaría cash out afuera por un tiempo hasta que aclare".

En cuanto a las recomendaciones de MB Inversiones, Martínez Burzaco aclaró que sigue "negativo hasta el 22 de junio por el factor político", por lo que sugirió "Letes de corto plazo con vencimiento menor a noviembre", instrumento que debería obtenerse en el mercado secundario. "Y para el que se la juega a un rebote corto, puede ser el Bonar 2024 que cotiza en Nueva York a los precio actuales para cobrar en mayo", agregó el experto.

Finalmente , siempre bajo la premisa de que es una inversión de riesgo, Vázquez citó lo golpeados que estaban los precios de los títulos. "Con un escenario de Macri reelecto, hay bonos con Tir en 16% y 17%, son rendimientos estratosféricos", comentó.