A dónde se mudaron más de la mitad de las cuevas del dólar blue de la City

Temerosos por los controles y ante la falta de movimiento habitual que caracterizaba a la City porteña, la mitad de las cuevas del Microcentro se fueron a zona norte, donde hay un público ávido de la compra venta de dólares y menos controles.

“Ya más de la mitad de las cuevas están fuera del Microcentro. Y las que están ahí muchas están en Corrientes entre San Martín y Reconquista. O en los alrededores de Sarmiento, 25 de Mayo y San Martín. (Guillermo) Moreno los tenía re bien marcados a los cueveros. Por eso muchas cuevas empezaron entonces a irse a a Pilar y a oficinas de Vicente López incluso”, aseguró un mesadinerista.

Según cuentan en las mesas, el viernes estuvo Gendarmería por toda la City. El billete mayorista, mercado a mercado, terminó a $ 164 para la compra y $ 165 para la venta, mientras al público se lo compraba a $ 161 y se lo vendía a $ 167.

Otras épocas, cuando la City tenía su ritmo habitual de operaciones

“Pero nadie da, no hay oferta, la punta vendedora es sólo precio de referencia. Te venden chauchas nomás”, revela un financista, ya que quienes querían más de u$s 20.000 no podían comprar.

Otro bróker dice que es un mercado tan pequeño que “con nada lo marcan lo que sea y van para donde quieren, contra un dólar MEP que movió u$s 38 millones y un contado con liqui que movió u$s 65 millones. Mucha gente aprovechó la suba del dólar para vender billetes para pagar impuestos”.