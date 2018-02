2018 comenzó con volumen récord de operaciones en el mercado cambiario

El año en el mercado cambiario comenzó con récord. Así fue el caso para el volumen operado en el segmento mayorista y para las reservas internacionales del Banco Central.

El volumen operado totalizó u$s 51.994 millones (u$s 2.363 millones en promedio diario), nivel que representó un nuevo máximo en la historia del mercado de cambios, superando en 4% el nivel del mes previo, explicado por sendos récords de las operaciones concertadas entre las entidades autorizadas, y entre éstas y sus clientes. Así se detalla en el Informe de Balance Cambiario de enero publicado por el Banco Central.

El BCRA realizó compras de manera directa al Tesoro Nacional por un total de u$s 3.000 millones. Por su parte, las entidades junto con el resto de los organismos del sector público vendieron u$s 500 millones y u$s 430 millones, respectivamente, que fueron adquiridos por clientes del sector privado a través del mercado de cambios.

Además, el informe del primes mes del año detalló que la cuenta capital y financiera cambiaria del sector público y BCRA resultó en un superávit de u$s 9.092 millones, destacándose los ingresos de moneda extranjera del Tesoro Nacional por la emisión de Bonos Internacionales por u$s 9.000 millones (a cinco, diez y treinta años).

Con estos movimientos, las reservas internacionales del BCRA se incrementaron en u$s 6.969 millones durante el mes de enero, alcanzando un máximo histórico de u$s 63.906 millones el 11.01.18, y cerrando con un stock a fin de mes de u$s 62.024 millones.