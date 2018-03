El crudo saltó más de 9% pero los analistas no se entusiasman

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy 9,01% y cerró en u$s 32,19 el barril, recuperando parte de las pérdidas que había acumulado desde el comienzo del año.

La suba porcentual de hoy es la mayor desde el 27 de agosto pasado, cuando el WTI ganó 10,26 %, hasta los u$s 42,56 el barril. El avance de hoy representa un rebote desde los mínimos que se han venido registrando últimamente, en niveles no vistos en casi trece años, aunque, según los comentaristas, no indica que se haya tocado fondo.

Entre los factores que afectaron al mercado figura la tormenta de invierno que está afectando a la costa este de Estados Unidos, lo que implica un aumento en la demanda de derivados del petróleo.

El WTI, el crudo de referencia en Estados Unidos, terminó el año pasado con un precio de cierre de u$s 37,04, afectado por una caída que se arrastra desde finales del 2014 por un exceso de oferta y una desaceleración en el crecimiento de la demanda.

Hace un año para estas fechas, el WTI estaba en torno a los u$s 46, y hace dos años en u$s 97, el triple del nivel actual.

La caída del precio del crudo está generando una fuerte desinversión en el sector petrolero de Estados Unidos, especialmente en las cuencas de rocas de esquisto (‘shale‘), que tienen un costo de explotación mayor que en yacimientos tradicionales.

Hoy, por ejemplo, la firma privada Baker Hugues dio a conocer una nueva reducción en el número de plataformas petrolíferas en Estados Unidos, de 5 unidades, hasta llegar al nivel de 510.



