Wall Street sube a la espera de los resultados de compañías en EE.UU.

Los principales índices accionarios de Nueva York operan al alza el martes.

El mercado sube pese a datos que reflejan un recalentamiento desde el punto de vista macroeconómico y reavivan las expectativas de una política monetaria más estricta.

En tanto, sigue la temporada de balances con grandes nombres de Wall Street en camino.

Jornada alcista

El Dow Jones y el S&P500 operan el martes en terreno positivo, ganando 0,31% y 0,34% respectivamente.

Las acciones del sector tecnológico muestran ligeras bajas de hasta 0,03%.

En el viejo continente, las acciones europeas registran un leve avance. El Stoxx50 sube 0,43%, mientras que el FTSE100 de Londres es la bolsa que mas sube, ganando 0,76%.

Las bolsas de Francia, Alemania, Italia y España muestran ganancias de 0,45% en promedio en el día de hoy.

El dato clave en el día de hoy pasó por los datos macroeconómicos en EEUU.

Los rendimientos de los bonos aumentaron después de que sólidos informes económicos reforzaran los argumentos a favor de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés altas por más tiempo.

Concretamente, las ventas minoristas en Estados Unidos excedieron todos los pronósticos y la producción industrial se fortaleció el mes pasado.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,7% el mes pasado y crecieron 3,8% en términos interanuales.

Los datos de agosto se revisaron al alza para mostrar que las ventas aumentaron un 0,8% en lugar del 0,6% como se informó anteriormente.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las ventas minoristas aumentarían un 0,3% en septiembre.

Por otro lado, el índice de producción industrial estadounidense subió en septiembre al nivel más alto en casi cinco años, impulsado por la fortaleza de los sectores minero y manufacturero.

"Los datos hasta ahora son extremadamente sólidos", lo que mantiene sobre la mesa otra subida de tipos en diciembre, dijo a Bloomberg Television Gargi Chaudhuri, jefe de estrategia de inversión iShares para América en BlackRock.

En ese sentido, los contratos de swap vinculados a las decisiones sobre tasas de la Fed mostraron que los operadores ahora están descontando aproximadamente un 60% de probabilidades de que las autoridades aumenten las tasas de interés en otro cuarto de punto porcentual en enero, después de mantenerse estables en noviembre y diciembre.

A partir de estos datos, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron al nivel más alto desde 2007.

El presidente del Banco Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo que las autoridades "tienen tiempo" para determinar si pueden mantener estables las tasas de interés o si necesitan aumentarlas aún más para llevar la inflación a su objetivo del 2%.

En plena temporada de balances

Durante el cierre de la semana pasada y hoy, algunos bancos de Estados Unidos comenzaron a reportar sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2023.

Como suele ser costumbre en EEUU, el banco de inversión JP Morgan inauguró dicha temporada arrojando un resultado neto de u$s 13.150 millones, retrocediendo un 9% trimestral, pero creciendo un 35% interanual.

También se dio a conocer el balance de Wells Fargo (WFC), que cerró el trimestre con un resultado neto de u$s 5.770 millones, marcando un avance del 72% interanual y del 18% trimestral.

Por su parte, Citigroup (C) reportó un resultado neto de u$s 3.550 millones, creciendo 2% interanual y un aumento del 22% trimestral. Finalmente, Bank of America (BAC) también vio un crecimiento de 10% interanual y del 5% trimestral, al reportar un resultado neto de u$s 7.800 millones.

Hoy fue el turno de Goldman Sachs que reportó una caída en las ganancias de un 33%.

La temporada de balances continúa esta semana, con United Air reportando hoy a la tarde, junto con Interactive Brokers.

Mañana será el turno de P&G, Morgan Stanley, Abbott, US Bancorpo y Nasdaq antes de la apertura.

Por la tarde del mipercoles, Tesla y Netflix darán a conocer sus balances, junto con Alcoa.

El jueves, grandes nombres como AT&T, American Airlines, Nokia publicaran sus resultados. El viernes, American Express cierra la semana con la publicación de sus resultados.

Para esta temporada de balances se espera que las acciones que integran el S&P500 registren una caída interanual de sus ganancias del -0,3% para el tercer trimestre de 2023.

Según datos de FactSet, este registro sería el cuarto trimestre consecutivo de caídas interanuales de ganancias para el índice.

Entre los sectores que mayores ganancias se espera que reporten en este trimestre son el de servicios de comunicación (31,8%), consumo discrecional (22,1%), servicios (12,4%) y el financiero (8,9%).

Entre los que se esperan una mayor merma en sus ganancias trimestrales se encuentra el energético (38,2%), el de materiales (22,4%) y el de salud (11,9%)

Oportunidades en Cedear

El mercado teme que la macro se dirija hacia una recesión, o hacia un entorno de menor nivel de actividad que haga que las acciones obtengan menos ganancias.

Por otro lado, en términos de valuaciones, el mercado sigue viendo que los niveles actuales de valuación de las compañías se mantiene en niveles elevados, por lo que esto genera que los analistas se tornen cautelosos respecto de la selección de los papeles.

Flavio Castro, analista de Asset Management de Criteria, también encuentra valor actualmente en acciones más defensivas.

"Los rendimientos de los bonos del Tesoro están subiendo ante la expectativa que la Fed mantenga las tasas de interés altas por un tiempo más prolongado. Con estos niveles de tasas de interés, que enfrían la demanda agregada, el costo a pagar es una desaceleración en el nivel de actividad, con una recesión en el horizonte. Así, empresas de sectores de bienes de consumo básico y más defensivas, encuentran su atractivo relativo", dijo Flavio.

En ese sentido, Castro puntualiza a PepsiCo y UnitedHealth Group entre sus acciones favoritas.

El portafolio de Criteria también incorpora McDonalds, Cisco, Visa, Microsoft, Apple, Berkshire Hathaway y Google.

Los analistas de Grupo SBS recomendaron una cartera defensiva de cara a la temporada de balances.

El portafolio de Cedear de Grupo SBS está compuesto por un 30% en P&G, un 25% en el sector energético (XLE), un 15% en Lockheed Martin (LMT), Deere (DE) y 15% en Freeport McMoran (FCX)

"En cuenta a la estrategia con acciones en Wall Street seguimos sobre ponderando sectores defensivos por sobre los de alto crecimiento y mantenemos nuestra preferencia por el sector energético. La posición estratégica en Freeport McMoran (FCX) continúa luciendo atractiva, si bien podría sufrir en el corto plazo si los datos económicos de china siguen decepcionando", explicaron.