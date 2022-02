Wall Street se recupera: tropas rusas se alejan de Ucrania y el mercado festeja

Ceden las tensiones entre Rusia y Ucrania y las bolsas del mundo lo celebran . Suben los índices en Wall Street y en Europa y los bonos argentinos que tambíen se pliegan en el rebote. En cambio, caen el petróleo y el oro.

El Dow Jones, el S&P500 y el Nasdaq apuntan a iniciar la jornada con signo positivo después de que Rusia dijera que retiraba parte de sus tropas de la frontera con Ucrania.

Esto implica una reducción en el margen de las tensiones y las bolsas reaccionaron de forma positiva en la previa de la apertura del mercado. El Dow Jones sube 1,3%, el S&P500 gana 1,4% y el Nasdaq avanza 1,8%.

En el viejo continente también se ven avances. El Stoxx50 gana 1,5%, mientras que el DAX30 de Alemania es la bolsa que más sube, ganando 1,7%. El CAC40 de Francia y el Ibex35 de España trepan 1,35% cada una, similar al avance del FTSEMIB de Milán.

En lo que va del año, las acciones en Wall Street caen 11% en el caso del Nasdaq y 7,6% en el caso del S&P500.



En las últimas semanas, el conflicto geopolítico que se desató entre Ucrania y Rusia fue un factor determinante en la dinámica de los mercados.

De hecho, el viernes las bolsas cayeron con fuerza ante las advertencias de EE.UU. y sus aliados sobre la probabilidad de una invasión rusa inminente, asustando a los inversores preocupados por el impacto económico de tal conflicto o las sanciones resultantes a la economía de Rusia.

Sin embargo, estos temores disminuyeron en el margen en las últimas horas, luego de que el Ministerio de Defensa de Rusia dijera que algunas tropas en la frontera con Ucrania regresaban a sus bases después de completar el entrenamiento.

A partir de ello, se evidenció la recuperación reciente en las bolsas.

El rublo ruso amplió sus ganancias por segunda sesión consecutiva el martes, mientras que las acciones en la región subieron ante los informes de que algunas tropas rusas cerca de Ucrania están regresando a las bases, en señales de una reducción de las tensiones entre los dos países.

El rublo ganó un 1,8% frente al dólar tras la confirmación del retiro de tropas.

"El mercado está contento con lo que está viendo y puede seguir así a medida que tengamos más noticias sobre las tropas que han regresado a sus propias bases. Cuanto más lejos estén, más fuerte será la reacción del mercado", dijo Cristian Maggio, jefe de estrategia en TD Securities.

Adicionalmente, los precios del petróleo cayeron desde el máximo de ocho años que alcanzaron el lunes.

Estos habían subido, entre otras cosas, como reacción a un potencial inicio de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ya que el mismo podía afectar el abastecimiento de petróleo.

El crudo Brent cae 4,1% a u$s 92,1 el barril y el petróleo WTI opera en u$s 89,5 cayendo 4,3%. El oro también retrocede 0,9% a u$s 1854 la onza .

Los bonos argentinos suben

Los bonos muestran una pre-apertura levemente al alcista , acompañado la dinámica positiva global.

Los Globales del tramo corto suben 0,62% en el caso del Global 2029 y 0,64% en el del Global 2030. En el tramo medio, las subas para los Globales 2035 y 2038 son de 0,76% y 1,7% mientras que, en el tramo más largo, la deuda sube hasta 1,03% en el Global 2041 y 1% el Global 2046.

Aun así, los bonos ya perdieron la mitad de lo que habían ganado tras el anuncio de acuerdo con el FMI. Con esta caída, los rendimientos del tramo corto se ubican en 25% mientras que la deuda más larga opera con tasas del 19%.

Por otro lado, todos los tramos de la curva operan con paridades debajo del 35% y tanto la curva de ley local como de ley internacional se muestran fuertemente invertidas y desplazadas al alza, lo cual implica que el mercado desconfía de la capacidad y/o voluntad de pago del Gobierno respecto de sus compromisos de deuda.

El riesgo pais vuelve a ubicarse por encima de los 1800 puntos y se sitúa en 1803 puntos básicos.

De esta manera, el indicador que mide JP Morgan sube 65% desde el canje de deuda llevado a cabo por el Gobierno en septiembre de 2020 cuando reestructuró u$s 65.000 millones con acreedores privados.

Las acciones operan mixtas el martes. Las acciones de Vista Oil e YPF son las que más caen, con una baja de 2,9% y 2,8% respectivamente.

Del lado ganador Corporación América, MercadoLibre Globant y Despegar que ganan 5,3%, 4,8%, 3,9% y 2,2% respectivamente.