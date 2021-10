Wall Street festeja los balances de los bancos, pero los bonos locales no repuntan

Las acciones en Wall Street extienden su racha positiva alentados por los buenos balances del sector financiero. El entusiasmo en los números de los bancos corre el foco de corto plazo en los temores de una aceleración inflacionaria en Estados Unidos, y el riesgo de las medidas de política monetaria más contractivas por parte de la Reserva Federal (Fed).

Tanto el Dow Jones como el S&P500 y el Nasdaq muestran una apertura al alza, extendiendo las subas iniciadas el lunes y en medio del inicio de la presentación de balances de los bancos. Los índices bursátiles de referencia de Estaos Unidos anotan este viernes subas respectivas de 0,65%, 0,46% y 0,33% y se encaminan a cerrar la semana con signo positivo.

En Europa también se registran ganancias, con el Stoxx600 subiendo 0,56%. La bolsa de Italia es la que más gana, con un avance de 0,7%, seguida por España y Alemania, que ganan 0,62% cada una. El CAC40 de Francia sube 0,57% y el FTSE de Londres trepa 0,23%.

buenos balances de bancos

Los balances de los bancos presentados hasta ahora, como el de JP Morgan, Bank of América, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley tuvieron números mejores de los esperados. Eso parece haber alentado a los inversores a mostrarse optimistas sobre la actualidad y futuro de la economía norteamericana.

Hoy fue el turno de Goldman Sachs, que reportó mayores ganancias e ingresos en el tercer trimestre, beneficiándose de una gran cantidad de acuerdos. El banco anunció que sus ganancias subieron un 60% a u$s 5380 millones, o u$s 14,93 por acción, frente a los u$s 10,14 por acción que esperaban los analistas encuestados por FactSet. Además, los ingresos aumentaron un 26% a u$s 13.610 millones, superando los u$s 11.720 millones que esperaban los analistas.

Por su parte, Bank of America informó el jueves que las ganancias del tercer trimestre aumentaron un 58%, lo que sugiere que los negocios de préstamos de los bancos están comenzando a mejorar desde la caída pandémica.

Los analistas de Cohen remarcan que los bancos norteamericanos aprovechan el momentum generado por sus presentaciones de resultados para colocar deuda. "El proceso fue liderado por Morgan Stanley, que tras presentar ingresos (u$s 14.750 millones) y ganancias (u$s1,98 por acción) mayores a los esperados, colocó dos bonos a 4 y 11 años por un total de u$s 5000 millones", dijeron.

En este contexto, las acciones en Nueva York subieron ayer más de 1,5% y Wall Street tuvo su mejor día desde marzo. Las ganancias corporativas y los informes económicos, por lo visto, superaron los temores de que las presiones inflacionarias y los enredos de la cadena de suministro pudieran frenar el crecimiento.

El periodo de presentación de balances ha sido generalmente un buen momento para las acciones norteamericanas durante la pandemia.

Desde marzo de 2020, el S&P 500 ha subido cada trimestre, avanzando un 4% en promedio durante el tramo de seis semanas en los que se presentaron los balances.

Desde el lado económico, se conoció que las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron inesperadamente en septiembre a pesar de la escasez de productos.

Los estadounidenses continúan abriendo sus billeteras ya que el valor total de las ventas minoristas totales aumentó 0,7% en septiembre luego de una ganancia revisada al alza del 0,9% en agosto, según las cifras del Departamento de Comercio publicadas el viernes.

Excluyendo autos, las ventas subieron un 0,8%. La estimación mediana de una encuesta de Bloomberg a economistas estipulaba una disminución del 0,2% en las ventas generales y un avance del 0,5% excluyendo los automóviles.

Bonos en rojo

A contramano del buen clima de negocios en Wall Street, la deuda argentina sigue bajo presión y no logra recuperarse.

El tramo corto de la curva de bonos emitidos bajo ley extranjera cae hasta 0,1%. En el tramo medio se ven caídas de 0,25% y en el extremo más largo las pérdidas son de 0,18%.

Los bonos evidencian retrocesos que rozan el 10% en el último mes, a su vez que se ven caídas mayores al 12% desde el pico del lunes posterior a las PASO.

En la semana la deuda cae 1,4% en promedio. Así, los bonos vuelven a operar con tasas por encima del 20% en el tramo corto y por encima del 16% en el tramo más largo.

El deterioro de las variables financieros, la crisis política desatada tras las PASO y la falta de un acuerdo con el FMI, provocaron un contexto de mayor incertidumbre. Eso impulsó a la deuda argentina a desplazarse a la baja, mientras la curva de rendimientos recorrió el camino inverso y se desplazó al alza.

Tanto la curva de ley local como de ley internacional siguen invertidas y con paridades debajo del 40%, lo cual refuerza la desconfianza que tiene el mercado respecto de la capacidad de pago del Gobierno hacia sus compromisos de deuda.