Sin freno: los bonos argentinos cayeron, a pesar del acuerdo con el FMI

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street cerraron hoy con variaciones mixtas y los bonos en dólares que rigen bajo legislación extranjera registraron nuevas caídas. En tanto, el riesgo país avanzó de forma moderada y se mantuvo cerca de los 1800 puntos básicos .

Estas bajas de los bonos se dan a pesar de la reciente aprobación en el Congreso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajó hoy a Francia para reunirse con el Club de París y aplazar el pago de los u$s 2000 millones que quedaron pendientes con ese organismo.

Martín Guzmán viajó a Francia para renegociar la deuda con el Club de París





Guzmán tiene previsto reunirse mañana con el presidente del Club de París, Emmanuel Moulin. En junio del año pasado, el Ministerio de Economía había alcanzado un "puente de tiempo" con ese organismo hasta el 31 marzo de 2022, mientras seguía negociando un nuevo acuerdo con el FMI .

BONOS, en caída

Los bonos argentinos de ley Nueva York cerraron este lunes con descensos de entre 0,38% y 1,37%, siendo los del tramo más corto de la curva de vencimientos (2029) los de peor desempeño, mientras que el riesgo país registró un leve incremento de tres puntos básicos y terminó la jornada en 1789 .

Por su parte, el S&P Merval avanzó 1% en pesos y las acciones argentinas cerraron dispares en Wall Street.

Los mayores avances locales en Nueva York se dieron en Vista (6,5%), Tenaris (4,8%) e YPF (4,1%), mientras las principales bajas fueron las de Mercado Libre (-2,6%), Central Puerto (-1,5%) y Despegar (-1,3%).

WALL STREET, EN rojo



Los tres principales índices de Estados Unidos volvieron a retroceder este lunes , luego de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, insinuara un mayor endurecimiento a la política monetaria de lo que se había anticipado, a lo cual se sumó a la incertidumbre por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Entre los principales índices bursátiles de Wall Street, la rueda cerró con bajas en el Dow Jones (-0,58%), S&P 500 (-0,04%) y Nasdaq (-0,40%). En Europa, en tanto, el índice Euro Stoxx 50 retrocedió 0,53%. Por otra parte, el Banco Central de Rusia confirmó que la Bolsa de ese país seguirá sin operaciones .

En tanto, mientras las Unión Europea estudia unirse a Estados Unidos en un embargo petrolero a Rusia, el Brent y WTI subieron 7,7% y 7% para ubicarse en u$s 116 y u$s 112 , respectivamente.

A la vez, el trigo escaló casi 5%, hasta los u$s 410, mientras el maíz y la soja subieron 2% y 1,5% y cerraron en u$s 298 y u$s 622, respectivamente.