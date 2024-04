Wall Street ama la motosierra, pero tomó nota de la tarjeta amarilla al ajuste fiscal

Wall Street está cautivado por el rumbo de la Argentina, en particular por poner la disciplina fiscal al tope de las prioridades, pero al mismo tiempo están en alerta acerca del rumbo de la implementación de ese ajuste.

En las últimas ruedas, el riesgo país hizo una escala en su descenso ininterrumpido, y tras tocar los bonos globales máximos de u$s 60 también se estancaron, con varias caídas en la semana, que culminaron apenas en positivo en medio de un rally a favor del país.

Días después de las movilizaciones en contra del recorte presupuestario a la Educación y luego de que el Gobierno esbozara una propuesta a las empresas energéticas para pagarles con una quita de 50% sobre una deuda de u$s 2000 millones, desde Nueva York empiezan a ser más explícitos en mostrar matices del respaldo financiero al gobierno de Javier Milei.

"Poner a la disciplina fiscal al tope de la estrategia, es correcto, y a los inversores esto es algo que les gusta mucho, porque la probabilidad de que Argentina les vuelva a pagar o les pague el rendimiento de sus bonos, aumenta. En el mercado a todos les gusta eso, por eso es que los activos argentinos han tenido tan buena performance desde noviembre del año pasado", describió Fernando Losada, jefe de Mercados Emergentes de Oppenheimer & Co, una de las principales gestoras de fondos de inversión globales.



"Sin dudas hubo ecos de la marcha contra el recorte en Educación, y lo podés ver en lo que ha ocurrido en el mercado. La credibilidad está, pero sí hemos tenido un elemento nuevo que es que por primera vez desde que el Gobierno se hizo cargo, la sociedad, hasta cierto punto, como que le sacó tarjeta amarilla".

"Pero aún así necesitas el tratamiento correcto. Y si bien la mayoría de los inversores está de acuerdo con lo que el Gobierno está haciendo, me da la sensación que el consenso es un poco menos amplio. Las opiniones están un poco más divididas", indicó el especialista, en una entrevista con Radio con Vos.

Las dudas del economista, graduado en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, doctorado en la Universidad de California y con una trayectoria de décadas en el mercado financiero de los EE.UU., apuntan tanto al modo como al carácter social del ajuste fiscal, en línea con lo señalado por el FMI, el Banco Mundial y el BID, entre otros organismos multilaterales.

"El ajuste se basa en recorte de gastos, erosión del valor real de las jubilaciones y los salarios públicos, lo que ustedes llaman la licuación, y también patear para adelante algunos pagos. Es decir, el ajuste en base caja, lo que se ingresa hoy y se gasta hoy, ha sido muy fuerte, pero si uno lo computa en términos devengados, lo que hay que pagar pero que se postergó, como la deuda con compañías de energía, el ajuste no ha sido tan fuerte", señaló Losada en declaraciones al programa Cosechas y Negocios .

Al mismo tiempo, también apuntó a que la sociedad argentina tiene "índices de pobreza que nunca se han visto en la historia, lo que yo no recuerdo haber visto durante mi vida. Así que cualquier estrategia que incluya reducción de gasto tiene que ser ejecutada con muchísimo cuidado", advirtió.

"Vos no podés venir con un hacha y cortar todo. Lo tenés que hacer con un bisturí. No es lo mismo posponer alguna obra pública que, por ejemplo, desfinanciar a la universidad", señaló el economista.



Al respecto, Losada reconoció que las masivas protestas en todo el país del martes 23 de abril en contra del recorte presupuestario a las universidades nacionales tuvieron impacto también entre inversores internacionales, a pesar de la alta credibilidad que mantiene el gobierno de Javier Milei en los mercados.

Fernando Losada, jefe de mercados emergentes de Oppenheimer & Co., en Nueva York.

"Sin dudas hubo ecos, y lo podés ver en lo que ha ocurrido en el mercado. La credibilidad está, pero sí hemos tenido un elemento nuevo esta semana, que es que por primera vez desde que el Gobierno se hizo cargo, la sociedad, hasta cierto punto, como que le sacó tarjeta amarilla", reseñó.

"Todo el mundo lo ha visto aquí en New York, fue muy multitudinaria, una marcha a nivel nacional, y si bien hubo un intento por parte de la oposición de apropiarse del evento, yo creo que todo el mundo coincide de que mucho de la propuesta fue una protesta genuina", comentó Losada.



Para el economista, el Gobierno va a tratar de conseguir fondos con una suerte de "ensalada de fuentes de financiamiento" que van a combinar tanto al FMI como renegociar el swap con China y obtener algún tipo de ingeniería financiera del mercado. "Y para eso el ministro Caputo es el ideal, porque es el gran experto en estas cosas", señaló Losada.

Efecto en los bonos

En ese sentido, el economista de Oppenheimer & Co. indicó que "los precios de los bonos argentinos, que vienen subiendo como una flecha desde el año pasado, desde noviembre, esta semana bajaron a partir del lunes".

"La Argentina sigue siendo el mercado que ha tenido los mejores rendimientos en los últimos 4 o 5 meses. Pero esta pequeña corrección, por ahí, está significando que el mercado, por ahí, dice, ok, bueno, por ahí la sociedad le está intentando poner algún límite", opinó.

Fondos y deudas energéticas

Acerca del impacto que puede tener en el mercado la propuesta oficial de pagar con bonos y una quita de 50% las deudas del Estado con el sector privado por energía y gas por u$s 2000 millones, Losada cree que es parte de la política de mostrar superávit y alertó que podría abarcar a otros sectores.

"Esta estrategia está claramente asociada con mostrar números fiscales que sean lo más fuertes posibles. Por eso el énfasis en mostrar los resultados en base caja y no en base devengado", indicó el economista.

"Yo creo que no va a haber muchas más alternativas que llegar a un acuerdo entre el gobierno y las empresas para que por lo menos parte del pago se haga con bonos. Y creo que esa va a ser la estrategia no solamente con empresas energéticas, sino también con otros sectores", sostuvo . "Y a todo el mundo en el mercado anticipa que eso va a ser lo que va a ocurrir en las próximas semanas y en las próximas", agregó.

Riesgo cambiario y cepo

Respecto del plan económico de la Argentina, Losada, quien al igual que el ministro de Economía, Luis Caputo, en su currículum guarda un paso por Deutsche Bank, alertó acerca del tipo de cambio.

"Este 2% de ajuste mensual es una parte integral del programa antiinflacionario hoy día. Pero es una herramienta de corto plazo. Esto no es sostenible si no ocurren otras cosas. En particular, disponibilidad de dólares, ya sea del FMI, de China o del mercado. Y además de las reformas en la Ley de Bases", dijo.

Al respecto, advirtió que, si la Fed de los Estados Unidos mantiene elevadas las tasas de interés, para el programa de la Argentina "el costo de financiamiento es más alto, obviamente va a ser más difícil conseguir dólares".

Y concluyó anticipando que, de todas formas, el Gobierno va a dejar todas las puertas abiertas y va a tratar de conseguir fondos haciendo una suerte de ensalada de fuentes de financiamiento que van a combinar tanto al FMI como tratar de renegociar el swap con China y obtener algún tipo de ingeniería financiera del mercado. Y para eso el ministro Caputo es el ideal, porque es el gran experto en estas cosas", sostuvo Losada.