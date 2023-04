Vuelan las acciones en pesos: el S&P Merval le gana a la inflación y al dólar y ven mayor potencial alcista

Las acciones en pesos, medidas por el S&P Merval, muestran subas de casi 40% en lo que va del año. De esta manera, casi que duplican la inflación acumulada hasta marzo.

Sin embargo, hay papeles que muestran ganancias mayores al índice y que alcanzan el 60% de suba en 2023.

El mercado ve potencial alcista mayor en las acciones en pesos aunque advierte que se trata de una inversión arriesgada y con volatilidad.

Vuelan las acciones en pesos

El dólar contado con liquidación sube 19% en lo que va del año. Así, el tipo de cambio se ubica detrás de la inflación ya que la suba de precios acumula 21,7% en lo que va del año y hasta fin de marzo.

Por lo tanto, haber invertido los pesos en dólares no le permitió al inversor cubrirse contra la inflación.

Tampoco se logró una cobertura total a través de los fondos comunes de inversión money market ya que los mismos rindieron 17,5% en promedio en lo que va del año, detrás del 21,7% de inflación acumulada en el año hasta marzo.

En cuanto a los fondos T+1, estos acumulan un rendimiento del 19% en 2023, similar a los fondos CER.

Dentro del mercado local hay una clase de activo que está batiendo récords y casi duplica a la inflación.

Se trata del S&P Merval en pesos, el cual sube 39% en lo que va de 2023, es decir, casi el doble del 22% de inflación acumulada hasta marzo.

Dentro del panel local, hay acciones que incluso muestran ganancias en pesos que hasta triplican la inflación acumulada en 2023.

Casos como YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y BBVA muestran ganancias acumuladas en lo que va del año de entre 54% y 61%, más que duplicando la inflación acumulada en el año.



Por su parte, Transener, BYMA, Edenor, Grupo Supervielle, Pampa, TGN, Comercial del Plata, Aluar, Telecom y Cresud registran avances por encima del 22% de la inflación y hasta 44% en pesos en lo que va del año.

Ezequiel Fernández, Head Equity & Credit de Balanz, remarcó que el S&P Merval en pesos le viene ganado a la inflación y a los dólares en los últimos dos años por la visión electoral, además de una combinación de mejores expectativas de resultados post-2023 y repricing de múltiplos de valuación.

Hacia adelante, Fernández considera que el S&P Merval sí merece un lugar en las carteras de los inversores con plazos de más de un año vista.

"Para aquellos inversores de más de un año vista, una ponderación en renta variable argentina más alta a la usual luce atractiva. En particular, en Balanz tenemos el fondo Performance X que permite a todo tipo de inversor tomar exposición activa al Merval con la necesaria diversificación", comentó.

Con una visión similar, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, también se muestra optimista sobre el futuro de las acciones locales.

"Las acciones argentinas siguen en precios inferiores, en varios casos, de los valores que supieron tener pre PASO 2019. Somos constructivos a mediano plazo en equity local, aunque el escenario macro es más desafiante que en la previa a 2015, por lo que el rally, de darse, podría ser de menor magnitud que el de ese trade electoral", dijo Franco.

En cuanto a sectores, desde Grupo SBS ven mayor potencial en acciones de Oil & Gas ante el enorme potencial que vemos en las compañías del sector vinculado a Vaca Muerta.

El S&P Merval sube 17% en lo que va del año y se ubica en u$s 687, su mayor valor desde febrero pasado.

En lo que respecta a los ADR, la gran mayoría de las acciones argentinas muestra importantes ganancias en lo que va del año.

Las acciones de MercadoLibre y Vista lideran las subas, con avances de 55% y 43% respectivamente.

Le siguen Ternium, YPF, Grupo Financiero Galicia, Corporación América, BBVA Argentina, Banco Macro, IRSA, grupo Supervielle y Edenor, con avances de entre 19,5% y 37,5% en lo que va del año.

Santiago Ruiz Guiñazú, estratega de Banza ve potencial en las acciones argentinas aunque advierte sobre la volatilidad que implica invertir en este tipo de activos.

Dentro de las acciones locales que ve mayor potencial, Ruiz Guiñazú puntualiza a acciones del sector financiero como YPF y Vista asi como en el sector financiero, como Banco Macro, BBVA Argentina, Grupo Financiero Galicia.

"No vemos a las acciones locales como vehículo para estar cubierto contra inflación y dólar ya que invertir en acciones es muy riesgoso. No lo miraría como una herramienta financiera para ese fin. En cambio, en Cedear sí lo vemos como cobertura contra el tipo de cambio, aunque también hay exposición al negocio de la empresa. Como le vaya a la empresa determinará si el inversor puede hacer una diferencia o no", detalló.