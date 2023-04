Se abre una oportunidad en bonos en dólares pero hay que esperarla

El factor electoral está jugando fuerte en los bonos. En las últimas horas, los Global pegaron un salto al alza luego de que Alberto Fernández anunció su corrimiento de la candidatura presidencial.

Los bonos se desplomaron 30% en las últimas semanas y las paridades de los bonos regresan a mínimos de noviembre pasado.

El mercado ve que hay presión bajista transitoria a causa de las ventas del Tesoro, pero que los precios deberían equilibrarse en niveles superiores, por lo que advierten que los valores actuales de la deuda lucen atractivos.

Fuerte castigo

La deuda rebotó levemente el viernes con una suba promedio de uno por ciento. Las ganancias del viernes estuvieron asociadas a un rebote técnico por las importantes pérdidas de los días previos, combinado tambien con un salto que se evidenció tras la renuncia a la candidatura presidencial del actual presidente, Alberto Fernandez.

Esto dejó en evidencia que el factor electoral se encuentra muy presente en la dinámica de los precios.

Sin embargo, pese a esa suba, el precio de la deuda ha estado sido muy castigado recientemente. La última semana los precios de los bonos sufrieron bajas de entre 7% y 13 por ciento.

Las últimas debilidades provocó que las paridades de los bonos se hundan nuevamente a niveles debajo de 30% en todos los tramos de la curva.

Los bonos argentinos muestran una baja del 30% desde febrero a la fecha, a la vez que pierden más de 45% en promedio desde que salieron a cotizar.

Los factores que explican la baja de la deuda argentina se debe a la falta de acumulación de reservas por parte del BCRA en medio del dólar agro.

Por otro lado, el programa de venta de bonos en dólares por parte del Gobierno, en el marco del canje de deuda en el sector publico anunciado recientemente, también provoca un aumento en la oferta de bonos, generando una caída en las paridades.



Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, entiende que los motivos principales de la caída de los bonos en las últimas semanas se debe a la presión a la baja vía paridades por el canje de deuda en dólares de los entes públicos, como las perspectivas de flujos de dólares ante la sequía.

En medio de este contexto, y pese a los desafíos económicos y políticos, los analistas consideran que la deuda se encuentra atractiva en estos precios.

Hay cierto consenso de que los actuales precios de la deuda son atractivos para un posicionamiento de largo plazo.

En ese sentido, Franco ve valor en la deuda a estas paridades.

"Creemos que perfiles con apetito por el riesgo pueden ver valor en estos precios apostando al mediano plazo, con nuestras estimaciones teóricas apuntando a una relación riesgo-retorno interesante. Dentro de los Globales nuestro top pick es el GD41, seguido del GD35", comentó.

Oferta excesiva transitoria

El hecho de que el Gobierno avance en la venta de bonos para frenar la escalada del tipo de cambio hace que las paridades de los bonos se ven perjudicadas.

Sin embargo, analistas ven que esta medida es de carácter transitorio, por lo que una vez que la mayor oferta de bonos no siga presente en el mercado, la deuda debería equilibrarse en niveles superiroes.

De cualquier manera, en tanto y en cuanto dure el programa de venta de bonos, las paridades podrían seguir sufriendo, aunque buscando aún mejores punto de entrada para una inversión de mediano plazo.

Juan Pedro Mazza, estratega de Cohen, considera que desde una perspectiva estratégica, existe valor en los bonos en estas paridades ya que las mismas están en mínimos.

"Cuando el Tesoro sale a vender bonos para pisar el CCL y conseguir financiamiento, genera un shock de oferta transitorio en la deuda. Es decir, hay mucha oferta por algo estacional y que empuja a las paridades hacia abajo. Sin embargo, estas deberían subir una vez que esa oferta se vaya", explicó.

Además, agregó que es un buen momento para comprar aunque el problema que hay es el sentido táctico.

"No hay señales de que el Tesoro vaya a dejar de vender en el futuro próximo. Vamos de cara a una etapa de mucho ruido cambiario (por el problema de la sequía y la falta de liquidación del agro) y también ruido político. No me sorprendería ver paridades más bajas aunque nos gusta de largo plazo. Por ello recomendamos ir comprando bonos de manera escalonada, aun sabiendo que pueden caer más. La deuda puede ir a paridades más baja, aunque siguen siendo buenos puntos de entrada", detalló.

Por otro lado, las tasas con las que opera la deuda son las más altas desde que nacieron estos bonos en septiembre de 2020, tras el canje de deuda llevado a cabo por el ex ministro de economía, Martin Guzmán.

Por ello, los analistas también ven valor en los bonos.

Martín Saud, senior trader de Balanz, también entiende que estos precios de la deuda parecen ser bastante atractivos, en nuestras valuaciones deberían valer más cerca de los valores de comienzos de año.

Sin embargo, advierte que los desafíos que tiene Argentina por delante son importantes.

"Las elecciones, seguir lidiando con la sequía, cumplir las metas del FMI, son algunos de los desafíos. Si bien vemos que los precios son muy atractivos, también tenemos que tener en cuenta que es muy probable que sigan las épocas de alta volatilidad en el precio de los títulos", afirmó.