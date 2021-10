Una nueva herramienta busca seducir al mercado de bonos y mejorar los precios

A lo largo de 2021, tanto el Banco Central (BCRA) como la Comisión Nacional de Valores (CNV) han modificado normativas a los fines de ayudar al Gobierno en su estrategia de financiamiento del Tesoro a través del mercado de capitales. Aún así, el objetivo de lograr que el 40% del déficit fiscal se canalice con deuda sigue siendo un cuesta arriba permanente.

En esta ocasión, l a CNV elaboró una nueva normativa que habilita a los fondos comunes de inversión (FCI) a comprar letras del Tesoro a 30 días, intransferibles y precancelables, por hasta 15% de la cartera.

" La presente tiene por objetivo incorporar los criterios de valuación aplicables a los títulos de deuda pública nacional adquiridos en colocación primaria, con un vencimiento menor o igual a 30 días, con opción de precancelación parcial o total e intransferibles, en aras de unificar las metodologías aplicadas en la valuación de las carteras de los FCI ", detalla la Resolución General 905.

Respecto del éxito o fracaso que puede tener esta nueva regulación en favor del financiamiento del Tesoro, desde la sociedad de Bolsa Consultatio sostuvieron: " No creemos que haya mucha demanda por parte de los money markets, que en general prefieren evitar el riesgo soberano y tomar riesgo BCRA ".

En tanto, un informe reciente de la Consultora 1816 detalló: " Lo que el Gobierno busca es salir a competir con la 'remu', cuya tasa está relacionada con la tasa de pases a un día del Banco Central (32% actualmente). Será clave ver qué tasa convalida el Ministerio de Economía en el nuevo producto para analizar ahasta dónde puede llegar la demanda de los fondos".

Por último, el documento de 1816 añade: "A priori, imaginamos más interés de fondos comunes de inversión ex money market que de los T+0, que son la estrella de la industria desde el reperfilamiento de Lecaps".

Hoy el patrimonio agregado de las carteras de los fondos llega a los $ 2,97 billones.

En lo que va del año el Gobierno ha realizado varios intentos por conseguir más financiamiento, corriendo de a poco el marco regulatorio. La acción más importante fue la que se llevó a cabo el 27 de mayo, cuando el BCRA permitió que los bancos integren como encajes los instrumentos soberanos en pesos de 180 a 450 días.

El intento de aquella normativa fue que las entidades financieras desarmen Leliq y pases y se pasen a letras y bonos del Tesoro.

El Gobierno reflota una idea de Macri para darle liquidez a la deuda en pesos y evitar dolarización

Otro de los movimientos fue reactivar el extinto programa Creadores de Mercado, para darle más liquidez a los títulos de deuda pública.

Más recientemente, el 24 de septiembre, la Secretaría de Finanzas anunció que las cuotapartes de FCI que inviertan invertidos en instrumentos que no estén gravados por bienes personales no deberán abonar el tributo. Antes solo quedaba exento quien invertía directamente en el bono y no a través de un fondo.

Gentileza de Facimex Valores.