Fin de los “dólares del colchón”: cómo funciona el nuevo sistema para depositarlos en los bancos

Un “error técnico que ya se está revirtiendo” depositó esta mañana fondos inesperados en las cuentas bancarias de los empleados públicos que cobran sus salarios a través de la entidad.

Durante la mañana, empleados mayormente del sector público que por el momento se desconoce en qué cantidad tuvieron acreditados en sus saldos bajo el concepto “rend.peso” esa suma de dinero.

Una usuaria dijo a El Cronista haber recibido $ 699.177,82 sin razón aparente, pero en las redes sociales indicaron que los importes acreditados a partir de $ 300.000.

Hace minutos, desde la entidad financiera indicaron a El Cronista que se trata de “un error técnico que ya se está revirtiendo”, llevando frustración a quienes consideraban que podrían gastar en regalos adicionales esos fondos.

Las redes sociales se hicieron eco de este “regalo” de Año Nuevo frustrado.

La felicidad podría traer perjuicios si es que se utilizan esos fondos antes de la reversión que encara el Banco Nación ya que la ley establece que ese dinero no pertenece a los ilusionados ahorristas.

Noticia en desarrollo