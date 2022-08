Efecto Massa: se desploman las tasas de dólar futuro

Los primeros efectos de las medidas económicas empiezan a verse. Si bien se tratan recién de las primeras operaciones del día, las mismas reflejan una fuerte caída de las tasas de dólar futuro.

Las tasas de los contratos caen a lo largo de toda la curva. Si bien recién se están concertando recién las primeras operaciones del día y el volumen es todavía poco representativo, las tasas de dólar futuro se comprimen hasta 10 puntos porcentuales en los tramos más cortos.

Se desploma el dólar futuro y adelantan cobro por "ganancias extraordinarias"



En los contratos de Rofex a agosto, las tasas se desploman de 84,5% a 75%. En las de septiembre, en tanto, caen de 105,9% a 98%. Las de los contratos de octubre, por su parte, también ceden pero a un ritmo menor: de 111,5% a 109%.

"Está bajando mucho, es cierto. Aunque también hay que recordar que Rofex, si bien abre a las 10 de la mañana, empieza a crecer en volumen después de las 12 del mediodía, y el pico de operatoria se da entre las 13 y las 15, cuando cierre. Es decir, es cierto que cae con fuerza, pero hay muy poco volumen operado ", explican desde la mesa de trading de un banco local.

Se profundiza la tendencia

Con la caída de este jueves, se acentúa el recorrido bajista que vienen exhibiendo las tasas desde hace una semana, cuando se confirmó el desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

El Banco Central venía, hasta la semana pasada, jugando "al límite" con los contratos de dólar futuro. La autoridad monetaria habría cerrado julio con una posición vendida cercana a los u$s 7500 millones.

De esta manera, se ubicaría muy cerca de los límites contemplados en el acuerdo con el FMI, que es de u$s 9000 millones. Ese tope, de u$s 5000 millones en el Rofex y de u$s 4000 millones en el MAE, es también el que le otorgan de margen esos dos mercados.

Si bien a través del dólar futuro, el Banco Central obtuvo $ 37.000 millones en el primer semestre, estos niveles de posición vendida implican que si el Gobierno no lograra evitar una devaluación, el Central tendría que afrontar enormes costos.

Desde el oficialismo, sin embargo, remarcan una y otra vez que convalidar un salto abrupto del tipo de cambio no está hoy dentro de las opciones.

"Los shocks devaluatorios lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos", enfatizó ayer Sergio Massa al presentar las medidas económicas con las que espera reducir la tensión cambiaria y encauzar la economía.