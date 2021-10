Tras el refuerzo del cepo, el BCRA volvió a comprar dólares

Como consecuencia de la última limitación que dispuso para los importadores, el Banco Central (BCRA) volvió a obtener hoy un saldo a favor en el mercado de cambios, en una jornada con un volumen operado de casi u$s 350 millones en el segmento de contado, un poco por encima del promedio diario del mes y del año .

Según estimaciones privadas, la autoridad monetaria adquirió alrededor de u$s 70 millones tras su intervención, lo cual se suma a los u$s 100 millones que había obtenido durante la rueda de ayer, con lo cual redujo a aproximadamente u$s 50 millones el saldo negativo que acumula en las cinco primeras ruedas de octubre.

El desempeño de estos dos días, que se da luego de las fuertes ventas de reservas que había realizado durante los días anteriores para abastecer a la plaza mayorista y mantener el tipo de cambio , se debe a la caída de la demanda que se generó por dicha limitación al acceso de divisas para la importación, según indicaron fuentes del Central.

Por otro lado, mientras el dólar minorista se mantuvo sin cambios en $ 104,25 en Banco Nación y en $ 104,53 en el promedio de las entidades financieras, la autoridad monetaria convalidó un avance de sólo dos centavos para el tipo de cambio mayorista, que cerró en $ 98,94, manteniendo su ritmo de ajuste diario habitual.

Por su parte, el dólar blue registró una baja de $ 1 y cerró en $ 181,5 para la compra y $ 184,5 para la venta , con lo cual redujo la brecha a poco más de 86% respecto al mayorista y quedó apenas por debajo de los niveles en los que operaba martes pasado, cuando se vendía en $ 185 , antes de que el Gobierno anunciara nuevas restricciones para la operatoria para los dólares financieros.

En tanto, estos últimos volvieron a estabilizarse nuevamente sobre el cierre, tal como lo han estado haciendo últimamente, luego de haber registrado fuertes subas de hasta 3% al interior de la jornada.

De esta manera, el MEP y el contado con liquidación (CCL) finalizaron casi sin cambios, ambos por encima de los 176 pesos.