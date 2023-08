Efecto devaluación: el Banco Central volvió a sumar dólares a las reservas

Los exportadores volvieron a liquidar grandes cantidades de divisas en el mercado oficial de cambios, aprovechando el salto devaluatorio que dispuso ayer el Banco Central, lo que ayudó a que la entidad comprara más reservas en otra jornada de fuertes tensiones sobre los dólares paralelos.

El Central registró este martes un saldo positivo de u$s 125 millones, con lo cual amplió a aproximadamente u$s 480 millones las compras netas acumuladas en el mes, aunque en saldo negativo del año se mantiene alrededor de los u$s 3200 millones.

Desde el salto devaluatorio del 22% que dispuso ayer el Central, que llevó a la cotización del mayorista a alrededor de los $ 350 y a la del minorista por encima de $ 366, se observan mayores liquidaciones de divisas en el mercado oficial de cambios, lo que ayuda al Central a recuperar dólares para sus reservas.

El equipo económico del Gobierno había anticipado ayer que durante las próximas jornadas el Central seguiría registrando saldos positivos en sus intervenciones cambiarias, recuperando parte de las reservas que vendió, a lo que se sumarán los desembolsos de dólares que realizará el Fondo Monetario Internacional.

A la vez, la autoridad monetaria dispuso un incremento de $ 0,5 para el tipo de cambio oficial para situar a la cotización del mayorista nuevamente en $ 350. El precio del minorista, en tanto, avanzó a $ 366,62 en el promedio de las entidades financieras que releva el Central.