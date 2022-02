La tensión global volvió a impactar en los mercados y repuntaron las commodities

Los mercados globales siguen afectados por la tensión geopolítica. Los principales índices de Estados Unidos anotaron nuevas caídas este martes, mientras que las Bolsas de Europa y de Rusia también retrocedieron debido al conflicto entre el gobierno de Vladimir Putin y Ucrania.

Putin aseguró que su país reconocerá como independientes a las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, afirmó que comenzó la "invasión rusa" en territorio ucraniano y que le impondrá severas sanciones económicas al Estado ruso .

Conflicto Rusia-Ucrania: Biden anunció que "comenzó la invasión" rusa y que le impondrá sanciones económicas





En ese marco, los índices más relevantes de Wall Street cerraron la rueda en rojo . Entre ellos, la mayor caída la registró el promedio industrial del Dow Jones, que retrocedió 1,41%, seguid por el S&P 500 y por el Nasdaq, que anotaron descensos de 1% y 0,95%, respectivamente.



En tanto, el Euro Stoxx 50, que representa las cincuenta mayores empresas de la eurozona, moderó la baja sobre el final de la rueda y cerró con una merma de apenas 0,06%. En Rusia, el índice MOEX cayó 2,5%, aunque el RTSI terminó la rueda con una suba de 1,59%.

El impacto también se dio en las commodities . El petróleo Brent subió casi 1% y cerró en u$s 96,3 por barril. No obstante, al inicio de la rueda repuntaba más de 2% y superaba los u$s 97,50, tocando niveles máximos desde 2014. Por su parte, el WTI revirtió las subas inicial y cerró con una leve baja de 0,1%, en u$s 91,5.

En tanto, el oro también subía en el arranque de la rueda, pero cerró estable, en u$s 1900 por onza. A la vez, las materias primas agrícolas tuvieron un importante avance en Chicago. El trigo repuntó 5,3% y superó u$s 308 por tonelada, mientras la suba aumentó 2,45% y cerró en casi u$s 603 por tonelada .

ACCIONES EN VERDE y bonos en rojo



A pesar del mal clima global, los activos locales avanzaron, mientras el mercado espera avances en las negociaciones con el FMI. El S&P Merval subió 0,5% en pesos y gran parte de las acciones argentinas cerraron en verde en Wall Street, con subas lideradas por Central Puerto (10,2%) y Edenor (9,4%).