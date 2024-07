Nuevo boom de deuda corporativa: las ON que recomiendan los analistas

Las condiciones del mercado están marcando preferencia de inversores hacia instrumentos corporativos. Hace una semana, Telecom captó u$s 500 millones al 9,5% nominal anual. Y motivada por los buenos resultados en la colocación, TGS salió a ofrecer nueva deuda con vencimiento a cinco años.

El diferencial cambiario, que achicó los costos de transferir al exterior, la caída del dólar cable, tuvo también peso a la hora de la decisión inversora.

Es que las obligaciones negociables están operando con rendimientos de menos de la mitad de lo que operan los títulos soberanos. En ese contexto, los analistas ven valor en las ON, al mismo tiempo que recomiendan cautela en la selección de los créditos.

Menor expectativa de inflación provoca rally en un bono estrella: ¿por qué y cómo invertir? Invertir en acciones: cuál es el sector estrella que recomiendan para transitar la segunda fase

Telecom que contagia a otras compañías

La colocación de Telecom de u$s 500 millones se produjo cuando la compañía buscaba u$s 300 millones. Y recibió ofertas por u$s 1300 millones, según se informó.

Durante el año, tanto YPF como Pan American Energy colocaron deuda en el exterior, por u$s 800 millones y u$s 400 millones, respectivamente.





La diferencia con estos casos es que la firma de telecomunicaciones no emitió deuda garantizada ni opera en el sector de Oil&Gas, lo cual es lo que da sustento a la narrativa local y es donde están puestas todas las miradas de los inversores.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), explicaron que tal cantidad de ofertas del mercado representaron una prueba importante para el apetito de los inversores extranjeros con respecto al riesgo internacional de las empresas argentinas.

"Fue la primera emisión no garantizada y no relacionada con el sector de Oil&Gas durante la era Milei. Asegurar un rendimiento por debajo de dos dígitos, es una gran victoria para Telecom y para las posibles futuras emisiones de otras empresas", dijeron desde PPI.





Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, explicó que la colocación de Telecom se realizó en el exterior, lo que implica la necesidad de suscribir esos activos con "dólar cable".

"El momento en que se dio, en donde el costo del canje para transferir dólares el mercado local a los mercados externos para operarlos como dólar cable es muy bajo le sumó atractivo a esa colocación", explicó.

TGS también encontró una ventana para lanzar una operación para despejar su perfil de deuda, ofreciendo recomprar su ON con vencimiento en 2025 y emitir un nuevo bono a largo plazo.

"TGS salió a ofrecer nueva deuda con vencimiento a cinco, siete o diez años, con una estructura bullet y cupones semestrales. Tanto el precio como el cupón y el plazo aún no son conocidos y se determinarán una vez cerrado el libro de ofertas. Con estos fondos comprará en efectivo las ON con vencimiento en 2025 de aquellos que acepten la oferta de recompra", según PPI.

El libro de ofertas cierra el 18 de julio, mientras que la oferta de recompra se extiende por un día más.

"Teniendo como referencia los resultados de Telecom y la alta calidad crediticia de una empresa como TGS, no creemos que tenga inconveniente alguno en captar los u$s 500 millones del monto de emisión", dijeron desde PPI.

Las ON de la gente

La renta fija corporativa es muy variada, aunque la mayoría de los analistas considera que la misma se encuentra en valores elevados.

Dentro del sector financiero, los títulos de Banco Hipotecario (2025) son las que mayores retornos ofrecen, con tasas del 10,1%, seguido por Banco Macro (2026) y Grupo Financiero Galicia (2026), que rinden 9,7% y 9% respectivamente.

Con tasas debajo de los dos dígitos, Mastellone (2026) y Arcor (2027) rinden 9,6% y 7,6% respectivamente.

Dentro del sector industrial, Aeropuertos Argentina 2000 opera con tasas de entre 8% y 10% en sus distintos títulos.

El segmento más importante dentro del universo de renta fija corporativa se encuentra en el sector de Oil & Gas. Los títulos de YPF operan con tasas de entre 8% y 10%. Casos como TGS rinden 7,3%, mientras que PAE rinde 7,7% a 2025.

Los títulos de Telecom operan con tasas de entre 8,9% y 9,5%. Finalmente, en el sector de servicios es donde se ven los mayores rendimientos, con tasas de entre 8,2% y 10,2%.

En cuanto a la demanda de esta clase de activos, Benítez entiende que puede haber una pausa debido a la baja del tipo de cambio financiero.

"La dinámica de esta semana, en donde el tipo de cambio financiero bajó de manera significativa puede ralentizar la demanda de ese tipo de activos, ya que los inversores posiblemente estén atentos a lograr "carry en pesos" antes de dolarizarse. Es decir, buscar rendimientos de corto plazo en pesos, mientras esperaban que la brecha cambiaria baje aún más. Recién ahí volverían a dolarizar sus posiciones", sostuvo.

ON: deuda en dólares con baja volatilidad

Los bonos corporativos se mantienen firmes en las últimas semanas. Si bien han operado con una dinámica más lenta respecto del soberano, estos se han sostenido en niveles elevados, operando cerca de sus máximos.

Desde las elecciones generales, los corporativos subieron 10% en promedio, mientras que los bonos soberanos ganaron más del 50%.

Desde entonces, los bonos de YPF, el corporativo de mayor magnitud en dicho segmento, subieron 19%.

Agustín Devoto, Gerente de Macro Securities, agregó que sigue viendo interés en deuda corporativa gracias a la menor volatilidad que tienen estos activos en comparación con los bonos soberanos.

"Las emisiones recientes en el mercado internacional (Telecom y TGS) se explican por apetito del exterior por corporativos argentinos pagando cupones interesantes en un contexto donde se espera en los próximos meses baja de tasa en EEUU. Por el lado de las empresas emisoras, estas buscan cubrir los vencimientos de ON de ley extranjera de los próximos 12 meses", comentó.

Con una misma visión, Ezequiel Fernández, Director de Research Corporativo en Balanz, remarcó que los bonos corporativos argentinos han probado mucha resiliencia a los eventos macro en los últimos 25 años.

En ese sentido, ve valor en dichos instrumentos.

"Cualquier cartera debería incluir algo de exposición a esta clase de activos. El nuevo bono de Telecom tiene atractivo y su spread de 100 puntos básicos cobra los bonos de algunas de las energéticas más sólidas es un factor diferencial. También nos gustan los Pampa 2027, los YPF Luz 2026 y, para los más arriesgados, los AySA 2026", puntualizó.

Florencia Calvente, head de research de Conosur Investments, remarcó que los inversores suelen demostrar interés por deuda corporativa hard dollar a pesar del menor spread.

Según detalló, esto se da gracias al menor riesgo y volatilidad de los corporativos respecto del soberano.

En ese sentido, y mirando hacia adelante, Calvente ve valor en esta clase de activos.

"Creemos que tener una porción de la cartera destinada a corporativos es una buena manera de moderar la volatilidad de la deuda soberana. Los corporativos argentinos de primer nivel han demostrado tener una capacidad y voluntad de pago superior a la del soberano en los últimos años. La mayoría ha cumplido con sus compromisos, a pesar de las restricciones de acceso al mercado de cambios que enfrentaron en el pasado", detalló.

Por otro lado, y en cuanto a la estrategia, Calvente explicó que al momento de analizar un corporativo, se tiene en cuenta una variedad de factores.

"Tenemos en cuenta el management y su planificación financiera, la industria en la que opera y su posicionamiento en el mercado, el nivel de ingresos y sus fuentes, la composición de sus pasivos y el perfil de vencimientos, y la capacidad que tienen para financiarse y para generar flujos de fondos en los próximos años", dijo Calvente.