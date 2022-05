Tarjeta de crédito: cayó 11,7% la financiación y marca un quiebre en el consumo

La financiación con tarjeta cayó 11,7% en abril en términos reales, en un contexto de caída de los préstamos al consumo debido al alza de la tasa de interés instrumentada el mes pasado, que hizo que subieran los depósitos pero en contrapartida se redujeran los créditos.

Las cifras surgen del Informe Monetario que realiza todos los meses el Banco Central (BCRA) que también dio cuenta de una contracción de 5% en la base monetaria el mes pasado.

Entre los préstamos asociados al consumo, las financiaciones instrumentadas con tarjetas de crédito se habrían mantenido en el mismo nivel de marzo en términos reales pero se ubicaron un 11,7% por debajo del nivel de un año atrás.

En tanto, los préstamos personales habrían exhibido una baja de 1,7% mensual a precios contantes y se encuentran 2% por debajo del nivel de abril de 2021. La tasa de interés nominal anual correspondiente a los préstamos personales ascendió en abril a 58%, con una TEA de 76,3%, incrementándose 2,1 puntos porcentuales frente a marzo.

Préstamos

Los préstamos al sector privado a precios constantes volvieron a contraerse en el mes, acumulando su tercer mes consecutivo de contracción. A nivel de líneas todas aportaron negativamente en el cuarto mes del año, con excepción de los préstamos con garantía prendaria.



En cuanto a las líneas con garantía real, los préstamos prendarios habrían registrado un aumento en términos reales (2,4% s.e.), revirtiendo la caída del mes previo. En términos interanuales acumularon un crecimiento de 43,1% a precios constantes. En cambio, el saldo de los créditos hipotecarios registró en el mes una caída de 3% a precios constantes, acumulando una contracción de 14,3% en los últimos doce meses, destacó el Informe Monetario del Banco Central.

Plazos fijos

Los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado registraron en abril un aumento del 1,2%, a precios constantes y sin estacionalidad, permaneciendo en torno a los niveles máximos de las últimas décadas.



En el reporte publicado por la autoridad monetaria se detalló que la expansión de los depósitos a plazo se explicó fundamentalmente por el crecimiento de las colocaciones tradicionales en pesos y de las colocaciones ajustables por CER, que fueron parcialmente compensadas por una caída en las tenencias de inversiones con opción de cancelación anticipada no ajustables.



"Puntualmente, las colocaciones ajustables por CER continuaron mostrando un creciente dinamismo, aunque aún mantienen una acotada participación en el total", indicó el reporte monetario mensual, y fueron impulsadas por las tenencias de personas humanas.



De este modo, los depósitos denominados en UVA (segmento tradicional y precancelable) se posicionaron a precios constantes en un nivel similar al de mediados del año pasado, cuando habían alcanzado un máximo histórico.



No obstante, la suba de los depósitos a plazo no alcanzó a compensar la caída en términos reales de los medios de pago.



En efecto, este agregado monetario amplio habría registrado en abril una disminución mensual de 1,2% a precios constantes.