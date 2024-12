El Supervielle estrena CEO y dice que no está en venta

"No hay intención de venta", comentaron altas fuentes del Banco Supervielle, al ser consultadas si el pase del nuevo CEO, Gustavo Manríquez, que se mudó desde ese mismo puesto en el Macro, está relacionada con una movida en esa dirección.



La headhunter Egon Zhender fue quien se encargó de la búsqueda que recayó en "Paco". Ahora, en el Macro evalúan si contratan a un headhunter o ascienden a alguien para esa posición, que por ahora tomará el presidente, Jorge Brito.

NO SE VENDE



"Si bien Banco Supervielle se encuentra en un momento de transformación, no está llevando adelante un proceso de venta. Tenemos nuestros propios planes de crecimiento y somos muy optimistas respecto del futuro del sistema financiero. Creemos que los guarismos de baja penetración de créditos tienen un enorme potencial para adelante y, por lo tanto, proyectamos continuar expandiéndonos", revelaron.

Gustavo Manríquez, flamante CEO del Banco Supervielle.

En el mercado comentan que potenciales compradores no son muchos: el propio Macro, el Galicia y Grupo Petersen.

Nuevo sistema

"Es muy posible que no esté en venta. Pero el sistema financiero con más volumen de crédito, y por lo tanto más capital, y menos márgenes hace el futuro bastante desafiante para bancos medianos o chicos. Pero traer en CEO de un competidor más grande es señal de querer crecer, para vender no invertís en un nuevo CEO. Tienen que crecer, vendan o no", opinan en el ambiente.

"La misión de Manríquez es ajustar cosas que el anterior CEO, Alejandro Stengel, no pudo realizar, volver a más presencialidad, por algo la intención es volver a meter alguien de mercado en esa posición y, por último y más conspirativo es ver si a Macro le sirve comprar Supervielle", comenta otro banquero.