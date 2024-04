Superávit comercial expande la base monetaria: ya supera los u$s 10.000 millones

La base monetaria trepó a principios de abril hasta los u$s 10.900 millones medida al Contado con Liquidación, mostrando un salto nominal del 11,2% desde los u$s 9.800 millones que registraba el 11 de diciembre pasado, cuando asumió el Gobierno de Javier Milei. El principal factor de expansión fue la monetización del superávit comercial, según confiaron consultoras del mercado.

Sin embargo, la base monetaria cayó un 7% en términos reales con respecto al mes previo y 46% interanual. El factor que explica esta caída es la absorción de pesos del Tesoro y la esterilización que realiza el Banco Central.



En tanto, los pasivos monetarios también aumentaron en términos nominales, impulsados, en parte, por la adjudicación de Bopreales a importadores.

Los pases pasivos a 1 día saltaron de u$s 17.800 millones a u$s 30.300 millones. La base monetaria más los pasivos remunerados, por su parte, crecieron de u$s 32.400 millones a u$s 41.100 millones. En términos reales, sin embargo, se dio el fenómeno inverso: cayeron los pasivos remunerados.

"La Base Monetaria sigue ajustándose en términos reales por efecto de la absorción de pesos que habilita el Tesoro y por la sostenida política de esterilización de los excedentes del BCRA, que rescata prácticamente la totalidad de los pesos inyectados por el pago de intereses de pases", explicó LCG en un informe.

"La monetización del superávit comercial viene siendo el principal factor de expansión de la BM, aun cuando todavía no entra el grueso de las liquidaciones de la cosecha y el 20% de lo liquidado se desvía al mercado del CCL. En este caso, el desplome de las importaciones por caída de la actividad y cronograma que regula el acceso de importadores al MULC explica buena parte del excedente", agregó.

Según LCG, "el stock de pasivos remunerados se recortó 1,7 puntos porcentuales del PBI desde noviembre: pasó de 9,3% a 7,6%. El ajuste obedeció enteramente a la decisión de licuar el stock de pases (contracara de activos financieros del sector privado) vía un desplome de la tasa real. Este resultó de tal magnitud que compensó la colocación de nuevos pasivos remunerados pagaderos en dólares (bopreales) y las operaciones del BCRA con títulos del Tesoro".