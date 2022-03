Créditos a la construcción: por qué subió 50% la mora en un año

El indicador de morosidad del crédito destinado a las empresas se situó en 4,7% en enero, pero hubo un rubro que se destacó sobre el resto, por su mayor irregularidad: las empresas cuya actividad principal es la construcción mostraron una morosidad del 9,1%, contra 6,2% de enero del año pasado , según el informe sobre bancos que elabora el Banco Central, por lo que el aumento fue del 50% interanual.



La suba de la incobrabilidad en el sector de la construcción está ligado a que la mayoría opera con el Estado, ya sea nacional, provincial y municipal.

Efecto inflacionario

"Además las empresas constructoras cuando ganan las licitaciones lo hacen a un precio determinado, y hasta que comienza la obra y luego durante su duración, empiezan los desfasajes, mucho más ahora. Con la aceleración de precios existente, los valores quedan viejos y les genera problemas de caja. Por eso subió la mora de este sector", asegura el analista Nicolás Bianchi.

Tampoco es fácil gestionar para una empresa una redeterminación de precios de las obras. Por otra parte, cuando vienen períodos de supuestos ajustes en la economía, como se espera ahora, una de las primeras cosas que se corta es la obra pública.

Más exigentes

"Entonces, como la mayoría opera con el Estado, lo más probable es que se van a resentir sus futuros ingresos por menores obras. Por ende, los bancos cortan las líneas de crédito o se ponen mucho más exigentes a la hora de calificar", agrega Bianchi.

De hecho, en el 2019 ese rubro fue uno de los que más ajustó en el gobierno de Mauricio Macri ante la necesidad de llegar a déficit cero, como pedía el FMI. Ese año, los bancos prácticamente cortaron o se pusieron mucho más exigentes con las líneas crediticias. Incluso algunas entidades solo operaban con garantías reales.

Damián Tabakman, desde su rol de presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, hace hincapié en que los desarrollos inmobiliarios son, en su mayoría, fideicomisos, muchos al costo, sin crédito bancario, de modo que limitan su relación con el sistema financiero a tener una cuenta recaudadora para cobrar las cuotas.

Atrasos con los pagos

"Lo que puede estar pasando es que haya atrasos con los pagos de certificados de obra pública, aunque ese no es mi tema. Por nuestro lado, los proveedores y contratistas de nuestras obras (que siempre son privadas), en la medida que tengan créditos bancarios pueden llegar a tener problemas de cobranza", admite.

Confiesa que la venta de los emprendimientos efectivamente está floja, "y eso puede generarles problemas de liquidez a ciertos desarrolladores a la hora de pagarles a sus contratistas, lo cual puede estar generando, a su vez, retrasos de pagos a los bancos".

Por otra parte, cuando vienen períodos de supuestos ajustes en la economía una de las primeras cosas que se corta es la obra pública

Créditos complicados

El bróker Oscar Puebla advierte que se complicaron los créditos actualizados a la inflación por la suba del IPC, entonces las constructoras que basaron su negocio en un crédito se ven complicadas, ya que los inversores no están invirtiendo como antes en el sector del real estate.

