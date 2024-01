Suben los bonos: cuáles son los dos factores que los empujan al alza

El anuncio de acuerdo con el FMI hace subir a los bonos argentinos.

Todos los tramos de la curva avanzan el miércoles y los bonos se recuperan parcialmente de la caída evidenciada desde los picos del año pasado.

El cobro de los cupones también favorece a los títulos locales.

Compañías argentinas salen a rescatar su deuda: cómo afecta a los inversoresSe disparan los activos dólar linked: qué recomiendan los analistas

Rebotan los bonos

La curva de bonos argentino opera al alza el miércoles. El Global 2029 y el Global 2030 avanzan 1,52% y 1,66% respectivamente.



En el tramo medio, los Globales a 2035 y 2038 suben 2,5% y 1,93%, mientras que los bonos más largos, a 2041 y 2046 registran ganancias de 2% y 2,1% respectivamente.

Sin embargo, en el acumulado de la última semana los bonos siguen operando con pérdidas, cayendo entre 1,9% y 3,7%.

En la curva de ley local, los bonos rebotan entre 0,9% y 1,96% en el tramo corto, mientras que los bonos mas largos ganan entre 1,09% y 1,6% en la deuda a 2035 y 2038.

Pese al rebote de hoy, los bonos siguen dentro del proceso de ajuste iniciado a mediados de diciembre.

Los bonos a 2029 y 2030 bajan entre 6,5% y 6,7% desde sus picos de diciembre, mientras que los Globales a 2035 y 2038 caen 8% y 5,8% respectivamente.

Finalmente, los bonos más largos retroceden 7,6% y 8,5% en lo que respecta a la deuda a 2041 y 2046 respectivamente desde los picos de diciembre.

Acuerdo con el FMI

En las últimas horas circuló la versión de un entendimiento con el FMI y en el avance de un acuerdo con el organismo que derivará en un nuevo giro de dinero para la Argentina.

La misión en Buenos Aires por parte del FMI, junto con el Ministerio de Economía se detallarán los alcances del acuerdo esta tarde.

Sobre ese punto se prevé que los desembolsos llegarían antes de fin de mes para cumplir con el vencimiento de casi u$s 2000 millones de enero.

Esta novedad es lo que hizo que la deuda pueda recuperarse en el día de hoy.

Dentro de las negociaciones, el Gobierno intentó alcanzar un 'perdón' -waiver, en el léxico del FMI debido al incumplimiento de metas por parte de la gestión pasada.

Con ese perdón, el Gobierno busca asegurarse el desembolso de u$s 3300 millones pendiente que permitirá cubrir los vencimientos de enero de casi u$s 2000 millones y saldar el crédito puente que se tomó con la CAF para hacer frente a los pagos de diciembre por u$s 960 millones.

Se espera que el pago se concrete a fin de mes debido a que el Gobierno decidió agrupar los vencimientos de enero para fin de mes.

Esta decisión se da a la espera del acuerdo a nivel técnico con el Fondo, que luego deberá ser ratificado por el Directorio para que se concrete el desembolso de los derechos especiales de giro del FMI.

Cobro de los cupones

Otra de las variables que empujaron a los bonos al alza es el hecho de que se efectivizó el pago de los cupones y muchos de los inversores decidieron reinvertirlos en los mismos títulos.

Esto pudo haber provocado un rebote en los globales, al generar una mayor demanda de los mismos.

El mercado sigue viendo valor en los títulos argentinos a mediano plazo.

Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu, considera que aun hay potencial en los Globales

"A pesar de la recuperación que tuvieron las paridades en las semanas posteriores a la victoria de Milei y su asunción, me parece que aún hay valor en los bonos", dijo Martínez Burzaco.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, también remarcó su favoritismo por la deuda en dólares.

"Los bonos en dólares son los que mejor relación retorno ofrecen ya que las bajas paridades de estos, en un contexto en que los bonos en pesos operan en paridades muy altas y la brecha cambiaria se halla en mínimos de varios años. Mirando dentro de la curva, sostenemos que el tramo corto (GD29 y GD30) sería el más favorecido en un escenario de cierta normalización macro que lleve a una compresión de rendimientos", dijo.

Potencial alcista

La expectativa está puesta en que las reformas aplicadas por el Gobierno de Milei puedan corregir los desequilibrios macroeconómicos que sufre la Argentina.

De lograrlo, los bonos argentinos podrían intentar alcanzar un valor similar a créditos de otros países.

Según cálculos de la Consultora 1816, en el caso en que los bonos argentinos puedan pasar a rendir 15% en el próximo año, los bonos podrían subir entre 46% y 89% desde los valores actuales.

Por su parte, los analistas de Facimex Valores también encuentran valor en los bonos soberanos en dólares.

"En las carteras de renta fija en dólares, mantenemos la preferencia por concentrar el 60% de la exposición en soberanos, 20% en provinciales y 20% en corporativos. Entre los soberanos, priorizamos AL30 y GD29 a la espera de una compresión", sostuvieron.

Finalmente, los analistas de Schroders detallaron cual sería el potencial alcista que tendrían los bonos soberanos en dólares si convergiesen a la curva promedio de los pares más próximos, con Rating entre BB+ y B-.

La conclusión de Schroders es que, en un escenario de administración satisfactoria de la deuda, los bonos más cortos (2029 y 2030) son los que evidenciarían el mayor potencial alcista producto de una mayor compresión, especialmente si la convergencia se hace a los pares de peor Rating.

Según cálculos de Schroders, si la Argentina cotizase como Ecuador, Egipto, Turquía o Nigeria, el potencial alcista sería de entre 141% en el GD29, mientras que el GD30, y el GD35 subirían 121% y 119% respectivamente.