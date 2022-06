Sin techo: el riesgo país volvió a trepar y marcó un nuevo récord

El riesgo país argentino sigue sin encontrar techo. De la mano del desplome de los bonos soberanos, el indicador que determina la sobretasa de endeudamiento respecto al interés que paga Estados Unidos volvió a renovar su récord desde la reestructuración de deuda que realizó el Gobierno en agosto de 2020 .

La nueva suba fue de 44 puntos básicos para ubicarse en 2245 unidades. Este repunte se da como consecuencia de las últimas variaciones negativas de los bonos argentinos en dólares bajo legislación extranjera, que este miércoles volvieron a caer para tocar nuevos mínimos desde que fueron emitidos.

Este número implica que el riesgo país se ubica en más del doble respecto a los 1101 que marcaba el 10 de septiembre de 2020, cuando el JP Morgan empezó a ponderar estos títulos, luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, reestructurara la deuda con acreedores privados y emitiera los nuevos bonos.

El riesgo país se ubica en más del doble respecto a la cifra que marcaba luego de que en agosto de 2020 el ministro de Economía, Martín Guzmán, realizó la reestructuración de deuda con los bonistas.

Si se toma como referencia la jornada previa a las PASO de 2019, cuando Alberto Fernández ganó las elecciones y se generó un desplome histórico de los activos argentinos en la plaza local y en el exterior, el riesgo país actual se ubica un 161% por encima de los 860 puntos que marcaba el 9 de agosto de ese año.

Las constantes caídas de los bonos argentinos y el consecuente avance de los niveles del riesgo país reflejan la desconfianza de los inversores, impulsada por las fuertes tensiones y desequilibrios de la economía local , a lo que se suma el mal clima en los mercados globales.

BONOS en dólares, EN ROJO



Los bonos argentinos en dólares bajo legislación extranjera volvieron a tener una jornada negativa. Estos títulos cerraron este miércoles con bajas de 1,45% y 2,14% a lo largo de toda la curva de vencimientos, con lo cual tocaron nuevos valores mínimos desde que fueron emitidos y arrojan retornos de hasta 35,6 por ciento .

El escenario fue diferente para renta variable en el exterior. Las acciones argentinas operaron mixtas en Wall Street, con avances de hasta 3% y bajas de hasta 4,4%. Las subas fueron lideradas por el sector tecnológico y bancario , mientras la principales baja se dieron en el rubro industrial y energético .

En la plaza local, el índice S&P Merval cayó 1% en pesos, aunque registró un avance de 1,3% debido al retroceso del precio del dólar contado con liquidación (CCL). A través del bono GD30, esta cotización cedió 2,3% para ubicarse por debajo de los 236 pesos.

WALL STREET, VOLÁTIL



El mercado estadounidense operó con volatilidad este miércoles y los principales índices terminaron la jornada en baja. La atención volvió a centrarse en las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que afirmó que la entidad está "firmemente comprometida" con la reducción de la inflación .

Las referencias bursátiles más importantes del mercado de Nueva York moderaron sus variaciones en la segunda mitad de la jornada y cerraron con bajas similares. De este modo, la jornada terminó con descensos en el Dow Jones (-0,15%), el S&P 500 (-0,13%) y el Nasdaq (-0,15%).

PETRÓLEO Y SOJA, EN BAJA



Los precios internacionales de varios commodities volvieron a caer. Las mayores bajas se dieron en el petróleo. El Brent y WTI descendieron un 4% y un 4,7% hasta ubicarse en u$s 110,1 y u$s 104,4, respectivamente. En el mercado de Chicago, la soja retrocedió 1,6% para situarse por debajo de los u$s 608 por tonelada.