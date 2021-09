Un feriado y siete datos que definen el próximo rumbo del mercado financiero

El comienzo de semana será tranquilo en los mercados, ya que en los Estados Unidos, la plaza financiera de referencia, no habrá actividad por la celebración del Labor Day.

Mientras tanto, en Buenos Aires, los ojos del mercado estarán puestos en lo que suceda con la próxima licitación del Tesoro y como todo el país, en los vaivenes emocionales que generan las elecciones primarias. Veamos.

Las claves de la semana:

1. Feriado en los EE.UU.. El 6 de septiembre no habrá actividad en los Estados Unidos, por lo cual los mercados seguramente perderán volumen. En la Argentina, por ejemplo, los Cedear vienen acaparando, desde hace un año, el 70% de lo que se opera. Y dado que la acciones originales de los Cedear no tendrán movimiento, los subyacentes que se operan en la Bolsa tan solo deambularán al ritmo del contado con liquidación. Por otra parte, tanto los bonos soberanos como las acciones del Merval suelen ser apáticos cuando Wall Street no vibra, dado que se carece de referencias.

2. La primera licitación de bonos de septiembre. Luego de un mes de mala cosecha para la Secretaría de Finanzas, que apenas pudo rollear 98% de los vencimientos (necesita en torno al 120%), este jueves 9 llegará la posibilidad de encaminar el barco. El Tesoro deberá renovar vencimientos por $ 89.000 millones, TC23 ($ 2200 millones) y la Lecer X13S1 ($ 86.800 millones). "Se trata de un compromiso con riesgo de roll-over debido a la elevada presencia de inversores no residentes, ya que de acuerdo con nuestras últimas estimaciones un 30,5% de la Lecer X13S1 estaría en poder de fondos del exterior", destacó Facimex Valores en un informe.

3. El ritmo lo marcan las PASO. El próximo domingo 12 de septiembre, la Argentina elige a sus candidatos a diputados y senadores en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Las elecciones suelen ser el driver que miran los operadores y más en contextos de polarización. Por tanto, todas las especulaciones que giren en torno a los comicios pueden alterar las cotizaciones, en un mercado que claramente no quiere ver un fortalecimiento del oficialismo.

La pregunta sobre cuánto tener de ARGY para las PASO se resuelve en pensar que te golpearía más como inversor, que el lunes suban activos fuerte y no tengas suficiente ARGY o que bajen los activos y tengas mucho.



A mi la 1) claro. — Ariel (@arielsbdar) September 5, 2021

4. Datos duros. El martes 7 de septiembre el INDEC publicará los datos de la actividad manufacturera de julio y las cifras de la actividad de la construcción. También ese día, el Banco Central de la República Argentina publicará el Informe Monetario Mensual.

5. Definiciones en la Eurozona. El Banco Central Europeo (BCE) se reúne el jueves 9 y se conocerá la tasa de política monetaria. También habrá una conferencia de su presidenta, Christine Lagarde, de la cual los mercados intentarán leer cuándo arranca el tapering del Viejo Continente.

6. Inflación en China y Brasil. El miércoles se conocerá el Índice Precios al Consumidor (IPC) de China y el jueves, el de Brasil.

7. Informes en los EE.UU.. El miércoles se conoce el Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLT's), es decir, el informe que arroja cantidad de puestos laborales sin cubrir en los EE.UU.. El mercado está siguiendo con mucha atención lo que sucede con el mercado laboral norteamericano, ya que en parte de eso depende la actitud que tome la Reserva Federal (Fed) a la hora de decidir si seguir apoyando o no a la economía. El viernes se conocerá el Índice de Precios al Productor (IPP) del país que gobierna Joe Biden, es decir, algo así como la inflación mayorista.

8. Todos mirando a la Fed. El miércoles la Fed publicará su "Libro Beige", en el que se recogerá gran parte de las discusiones que centrarán la siguiente reunión del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) de finales de mes. Una cita en la que el tapering volverá a estar sobre la mesa.