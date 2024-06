Se reúne la Fed: dónde va a estar el foco y cómo puede impactar en bonos argentinos

Este miércoles finaliza la reunión de dos días de la Reserva Federal. Si bien se espera que deje sin cambios la tasa de interés, la clave pasará por las proyecciones económicas.

Esta decisión es importante para los activos locales. Sin embargo, los analistas centran su atención en los avances legislativos de la Ley de Bases en el Senado.

Reunión de la Fed

Los inversores en Wall Street se preparan para una nueva reunión de la Reserva Federal, la cual comenzó el martes y finalizará el miércoles.

Será una reunión importante, no por la decisión que la Fed pueda tomar esta semana, sino, por las proyecciones que presenten los miembros del banco central de EE.UU.

El organismo actualizará sus proyecciones económicas, y fundamentalmente presentará su proyección de tasas de interés para los próximos meses, es decir, el famoso Dot Plot.

El Dot Plot (diagrama de puntos) muestra cual es la trayectoria de las tasas de interés que proyectan los distintos miembros de las Fed regionales en EE.UU., por lo que se puede estimar cual es en promedio la dinámica de tasas a mediano plazo.

La última vez que publicaron sus proyecciones de tasas fue en marzo pasado y en esa oportunidad estimaron tres bajas para este año.

Hoy la tasa de la Fed se ubica en el rango de 5,25% y 5,5%, mientras que la inflación en EE.UU. frenó su baja y se mantuvo en 3,4%.

Dado el último Dot Plot de marzo, la Fed esperaba 3 bajas de tasas para todo 2024.

Sin embargo, y mirando a lo que pueda publicarse mañana, tras los comentarios de los distintos miembros del FOMC y los últimos datos macroeconómicos más sólidos de lo esperado, es probable que reduzcan su proyección de recortes para este año.

El mercado espera con un 99% de probabilidad que la Fed mantenga sin cambios la tasa en la reunión de mañana, algo que va en línea con las proyecciones de los bancos de inversión y de los analistas del mercado.

Los analistas de Goldman Sachs esperan dos recortes de tasas para todo 2024, los cuales tendrán lugar en septiembre y diciembre.

Hacia adelante, esperan cuatro bajas de tipos más en 2025 y otros dos en 2026.

En ese sentido, desde Goldman Sachs agregaron que el hecho de que otros bancos centrales globales reduzcan sus tasas, aumenta la presión para que la Reserva Federal también lleve a cabo baja de tasas también.

Por su parte, los analistas del banco de inversión europeo ING, esperan que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en 5,25-5,5%.

También esperan que la Fed indique que septiembre será la primera oportunidad para considerar seriamente un recorte de tasas de interés. En ese sentido, desde ING esperan dos bajas de tasas en 2024.

"Dado que la inflación se ha mantenido estable y las últimas cifras de empleo superaron todas las expectativas, esperamos que retrasen sus proyecciones de recortes de tasas la próxima semana, de modo que terminen con dos recortes en 2024 y cuatro en 2025 en lugar de tres y tres.", dijeron.

Últimos datos macro y lo que espera el mercado

A lo largo de la semana pasada se conocieron distintos datos relacionados con el nivel de actividad y el mercado laboral, los cuales dieron indicios de cierta desaceleración en la economía estadounidense.

Sin embargo, los datos de empleo, publicados el viernes cayeron como un balde de agua fría y prácticamente descartaron esta última hipótesis.

La creación de empleo superó ampliamente las expectativas al ubicarse en 272.000 en mayo, frente al 180.000 esperado. Asimismo, el salario promedio se aceleró y la tasa de participación cayó.

Por esta razón, el mercado redujo las chances de ver mayores bajas de tasas de la Fed para lo que queda del 2024.

Hoy el mercado espera que la Fed deje sin cambios la tasa.

El primer recorte de tasa sería en septiembre con un 48% de probabilidad.

Recién habría que esperar a enero de 2025 para ver un segundo recorte de tasas de interés.

Tras estas noticias, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se dispararon.

Además de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, el miércoles conoceremos el IPC de mayo, el jueves el IPP y el viernes la confianza del consumidor de junio.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) también esperan que la Fed mantenga sin cambios la tasa de interés.

"Tras los resultados del reporte de empleo, no solo no creemos que la Reserva Federal altere su decisión de política monetaria este miércoles, sino que probablemente reafirme la postura del higher for longer. Más allá de esto, el mercado duda sobre el rumbo de la Fed. La probabilidad de que la tasa baje dos veces este año pasó del 98% el jueves, antes de la publicación de los datos sobre el mercado laboral, a solo el 50% hoy", sostuvieron.

Impacto en los bonos locales

Lo que ocurra con la decisión de tasas de interés de la Fed, asi como las proyecciones que el Banco Central de EEUU publique, impacta directamente sobre las tasas de los bonos del tesoro de EEUU.

Este es un componente importante del riesgo país y por lo tanto, sobre los bonos argentinos.

El riesgo país es la sobre tasa que pagaría la Argentina si emitiese deuda en los mercados internacionales.

Si la tasa de los bonos del tesoro de EEUU sube, entonces también subirá el riesgo país ya que crece la tasa libre de riesgo.

Adicionalmente, si sube la tasa de los bonos de EEUU, implica que el precio de dichos bonos está cayendo (la tasa se mueve inversamente al precio).

En cambio, si la tasa cae, implica que los bonos de EEUU están subiendo.

Dado que la renta fija de EEUU funciona como referencia a nivel internacional, si tales títulos suben o bajan genera un impacto directo sobre el resto de la renta fija mundial, incluida la deuda argentina.

Por ello es que resulta clave lo que ocurra con la Fed y el impacto en el mercado ya que tendrá un impacto sobre los bonos locales.

Sin embargo, el consenso del mercado es que, si bien el factor global afecta a la deuda local, las variables más importantes son los factores domésticos, y en especial, los legislativos, es decir, el tratamiento de la ley bases y el programa fiscal.

Sebastián Azumendi, Internacional Sales Trading de Adcap, agregó que el mercado da cero posibilidades de modificaciones en la tasa tanto para la reunión del miércoles como también para la próxima del 31 de julio.

"Recién a partir de la reunión en septiembre puede haber alguna chance. El mercado va a estar más expectante al dato de inflación CPI del mes de mayo que se publica el mismo miércoles a la mañana. Se espera 0,1% mes a mes, un dato en línea o más bajo que el esperado puede ser una buena señal ante perspectivas futuras de cambios en tasa FED", dijo.

Por otro lado, Azumendi afirmó que las variables locales impactan más sobre los bonos argentinos.

"El buen dato de inflación puede implicar tasas americanas para abajo, beneficiando directamente a mercados emergentes. Sin embargo, en el caso de Argentina, los inversores van a estar más pendiente de lo que pase en el Congreso que en los datos americanos", remarcó.

El equipo de Strategy de PUENTE no espera que la decisión de la Fed afecte a la dinámica de los bonos argentinos.

"Esperamos que la Fed no cambie su tasa de referencia, algo que se encuentra mayormente descontado, y no esperamos en tal caso un efecto sobre los bonos locales", señalaron.

Con el ojo en la parte legislativa

Desde que la ley bases encontró un freno en el Senado, junto con la aprobación en Diputados del haber jubilatorio, los inversores se tornaron más negativos con los bonos locales.

Desde el pico de finales de abril a la fecha, los bonos locales muestran mermas de entre 9,5% y 14%, regresando a mínimos de marzo pasado.

Los analistas de Research Mariva señalaron que las recientes tensiones políticas, los retrasos en el tratamiento parlamentario de las "Bases de Ley" y el paquete fiscal, y en menor medida las menores liquidaciones que condicionan el ritmo de compras del BCRA, han pesado sobre los precios de los bonos soberanos.

En ese sentido, advirtieron que estas disputas en el Congreso no son buenas señales y generan preocupación en medio de los esfuerzos del gobierno por aprobar la ley de Bases.



Además, desde Research Mariva agregaron que "si el gobierno logra aliviar las tensiones en el frente político y logra aprobar la Ley de Bases, demostrando gobernabilidad, veremos un alza en los bonos soberanos"

Desde PPI agregaron que con los últimos datos macro, el mercado puso en duda los dos recortes de tasa por parte de la Fed que descontaba previamente, lo que podría impactar negativamente en los títulos con high beta como los Globales.

Sin embargo, también remarcaron que esta semana está cargada de eventos relevantes para los activos locales, entre los cuales se pone especial atención en la cuestión legislativa. Los analistas de PPI detallaron que la incertidumbre embistió a la renta fija en las ultimas jornadas.

"Los rumores en torno al rolleo del swap chino, los conflictos legislativos (nueva fórmula previsional propuesta por Diputados) y a la espera de la revisión del Fondo Monetario Internacional generaron una semana para el olvido durante la semana pasada. Los factores idiosincráticos fueron los principales drivers de la caída de los bonos criollos", dijeron.

Además, hacia adelante agregaron que "si el gobierno logra surfear las trabas legislativas y consigue la aprobación de la Ley de Bases (principal motor de los activos argentinos) podríamos observar una recomposición de las expectativas que frene la sangría en la plaza local", comentaron.