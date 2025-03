Se retira un histórico banquero del HSBC: cuál fue su mensaje de despedida

En esta noticia Momento especial

Cuando se fue el año pasado de CEO del HSBC Argentina había vuelto a México para volver a ser Head of Wealth and Personal Banking Americas en HSBC, pero ahora Juan Parma se retiró.

"Hace un par de semanas, alrededor de las 7 de la tarde, salía de nuestro edificio en Canary Wharf para ir a Heathrow y volver a casa, cuando me dí cuenta de que sería la última vez".

"Sí, a finales de este mes, cerraré mi capítulo con HSBC, mi casa durante los últimos 28 años, para embarcarme pronto en una nueva aventura profesional".

"Al salir, pasé junto a Stephen & Stitt, los icónicos leones de la puerta, y decidí hacerme una selfie. De repente, los recuerdos empezaron a pasar como una película a cámara rápida, mientras las emociones me invadían", escribió en su Linkedin, que captó 581 comentarios.

"En realidad, no fue una sorpresa. HSBC era mi casa, y su gente mi familia, desde que empecé como becario a los 24 años. Tenía los cimientos de educación y valores que me habían dado mis padres, y aunque las raíces y el tipo de madera estaban ahí, ahora el árbol tenía que crecer. Desde entonces, HSBC fue el lugar donde me formé como profesional, y como persona. Esto es sin duda lo que más agradezco al banco: haber sido mi escuela de vida".

"A lo largo de este fantástico viaje, conocí personas y culturas de todo el mundo, los países que me adoptaron, Panamá, Brasil y México, así como innumerables colegas y amigos que me ayudaron, enseñaron y siempre me apoyaron. Y como si fuera poco, también conocí a mi esposa y compañera de vida en el banco, y posiblemente, entre las primeras palabras que dijeron mis dos hijos está HSBC («eichebici» decían)".

"Toda mi gratitud y mis mejores deseos para HSBC y su gente. Espero que siga siendo esa escuela de vida y de negocios para muchos, como lo fue para mí. Por último, este mensaje es de agradecimiento más que de despedida, ya que espero seguir en contacto como cliente, pero sobre todo, como amigo. ¡Nos vemos!", finaliza.