Se cortó la sangría de reservas del Central, pero no llega el dólar agro

El Banco Central cortó la racha vendedora de dólares de las reservas luego de 23 jornadas negativas en el mercado oficial de cambios, mientras el Gobierno sigue a la espera de que los exportadores empiecen a liquidar divisas dentro del nuevo programa del "dólar agro", que empezó a regir desde ayer.

La autoridad monetaria terminó la rueda de este martes con un leve saldo a favor de unos u$s 2 millones tras su intervención cambiaria. De este modo, las ventas netas acumuladas se mantienen alrededor de u$s 520 millones en lo que va de abril y por encima de u$s 3500 millones en el año.

El resultado de hoy se dio en una jornada en la que mejoró levemente el volumen negociado, apenas por encima de los u$s 300 millones de contado, aunque los agroexportadores no ingresaron dólares a través del nuevo programa de incentivo para el sector que implementó el Gobierno.

Los operadores del mercado señalan que la demora seguramente obedece a problemas técnicos del nuevo sistema, el cual parece más complejo que el de los programa anteriores (dólar soja I y II), por lo que esperan que las operaciones bajo el nuevo esquema tardarán varios días en empezar a realizarse.

"El dólar agro sigue sin aparecer en las operaciones, seguramente como consecuencia de la necesidad de poner a punto todos los sistemas de control derivados de la reglamentación, un dato que llama la atención y de algún modo genera suspicacias acerca de la efectividad del nuevo plan de incentivo", señalaron los operadores de PR Corredores de Cambio.

Por otro lado, la autoridad monetaria dispuso un incremento de 37 centavos para el tipo de cambio oficial mayorista, que finalizó la jornada de este martes en $ 213,76, con lo cual desaceleró el ritmo de devaluación. El minorista, en tanto, avanzó a $ 221,17 en el promedio de las entidades financieras.