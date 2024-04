Reservas: el BCRA sumó u$s 12.200 millones desde que asumió Milei

El BCRA sigue de shopping en el mercado cambiario: ayer sumó u$s 468 millones y su titular, Santiago Bausili llega adquiridos u$s 12.200 millones desde que se lanzó el plan oficial el 13 de diciembre pasado. Las cotizaciones de la moneda norteamericana operaron a la baja en medio de expectativas alentadoras sobre el rumbo económico. Igualmente hay que consignar que las compras del BCRA se dan en un contexto de fuertes restricciones a las compras, el mentado "cepo", que en teoría debería desactivarse para fines de junio.

"Las reservas van a evolucionar bien, entran las divisas del agro, pero las importaciones se empiezan a pagar por más del 50%. Igualmente va a comprar pero capaz menos que marzo", aseguró el economista Fernando Marull en diálogo con El Cronista.

En el mercado mayorista se negociaron ayer u$s 655 millones, el doble del volumen negociado el miércoles, lo que reflejó una mayor actividad de exportadores agropecuarios. El BCRA se hizo del 71% del monto ofertado, siempre bajo el esquema del "dólar blend", un invento cambiario argentino surgido en la anterior administración, que sobrevive aún en el actual gobierno y que otorga a exportadores un tipo de cambio que resulta del 80% del dólar oficial y del 20% del "contado con liqui".

Ya surgen algunas voces que destacan que el tándem Caputo-Bausili debería cambiar de corto plazo ese "dólar blend" de manera que permita al BCRA acumular más reservas y hacer frente a la demanda por importaciones (de hecho se está acumulando deuda con importadores). Hay quienes sostienen que debería reducirse al 90%-10% o directamente borrar el "blend", y enterrar esa creación autóctona.

Las reservas internacionales culminaron ayer con un incremento de u$s 518 millones a u$s 28.385 millones. Al momento de la asunción de Javier Milei en la Casa Rosada y de Bausili en el BCRA, se hallaban en u$s 21.208 millones. Entre los factores detonantes de esta mayor oferta de dólares, la cosecha de maíz temprano juega su rol y hay zona liberada hasta agosto con la llegada de las divisas de la soja.

Un elemento que no se está contemplando de este fenómeno es el impacto monetario. "Hay tres alternativas: las reservas las compras con superávit fiscal, con inflación o con señoreaje por aumento de la demanda de dinero", señaló a este diario Eduardo Ganapolsky, doctorado en Economía de UCLA y titular de Proficio. "Si no se da el primer o tercer casi, termina siendo inflacionario. Si los dólares se compran con deuda en pesos puede repetirse lo sucedido con las Lebac en la gestión de Sturzenegger. Si se toma deuda en dolares se patea un poco más el problema, pero no se lo elimina", agregó. Ayer el gobierno aprobó la emisión de una "Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses" para zanjar obligaciones con el Banco Central, dado que seguramemte le girará divisas a Economía.

Luis Caputo se sentará con el staff del Fondo Monetario Internacional la semana próxima dado que comienza la cumbre de Primavera (en el Hemisferio Norte) del organismo internacional. Las incógnitas del encuentro pasan por un nuevo programa con el FMI, pero también por desembolsos que podrían ayudar al levantamiento de las restricciones cambiarias existentes hoy para fines de junio. Precisamente esta acumulación de dólares permite al BCRA recuperar las reservas netas a niveles positivos y cancelar eventualmente deudas como las que se acumulan con China por el swap de monedas.