El BCRA compró más dólares al mercado y suma u$s 600 millones en el mes

El Banco Central volvió a comprar más de u$s 100 millones para las reservas a través del mercado oficial de cambios, impulsado por los ingresos de los exportadores que están aprovechando el salto devaluatorio que dispuso la entidad, en medio de otra jornada de fuertes presiones sobre los dólares paralelos.

El Central registró este miércoles un saldo a favor de alrededor de u$s 117 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, con lo cual sumó u$s 463 millones en las tres primeras rueda de la semana. En lo que va del mes, el saldo de compras netas se amplió a cerca de los u$s 600 millones.

Dólar: qué puede hacer el Gobierno para frenar al blue y a los financieros

"El férreo control sobre el acceso al dólar permanece sin cambios, disipando la demanda en una magnitud que justifica el monto de compras por parte del Banco Central observados en los últimos días", señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



Las compras de reservas se realizaron en una jornada en la que se negociaron apenas u$s 279 millones en el segmento de contado, el monto más bajo en casi un mes, mientras el tipo de cambio oficial mayorista cedió $ 0,5 para ubicarse en $ 349,95, apenas por debajo del máximo establecido por el Central.



A pesar de las compras netas de divisas, las reservas internacionales del Central se mantienen en mínimos desde el año 2006. Al cierre de la jornada de ayer, las tenencias brutas se ubicaban u$s 23.667 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.