Cae la demanda de cobertura cambiaria y más allá del dólar los analistas ven oportunidades

Sigue comprando. El Banco Central volvió este jueves a sumar dólares para fortalecer sus reservas. En una rueda donde primó la calma cambiaria, se alzó con u$s 52 millones.

En lo que va de enero, la entidad conducida por Santiago Bausili acumula compras por u$s 1135 millones. Embolsó esa suma en 19 ruedas consecutivas en el mercado de cambios.

Las reservas internacionales brutas treparon u$s 81 millones y cerraron la rueda en u$s 46.240 millones. El salto no sólo fue por la compra de divisas, sino también por la valorización del oro. La onza del metal precioso trepó hasta los u$s 5338.

“Se continúa transitando un clima de calma cambiaria que permite al BCRA seguir sumando cotidianamente compras de divisas. La mejora de la liquidez del mercado de pesos, reflejada en el descenso de las tasas y en el positivo nivel de roll-over en la licitación de ayer, siguen propiciando el favorable contexto financiero actual”, estimó el economista Gustavo Ber.