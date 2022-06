Rescate de deuda CER: desde el BCRA apuntaron contra la oposición y reconocieron que tuvo "un costo muy alto"

Las últimas declaraciones de Ricardo Buryaile reinstalaron la polémica. Luego de que el diputado nacional y ex ministro de Agroindustria del Gobierno de Mauricio Macri dijera que sería necesario reperfilar la deuda que deja Alberto Fernández, desde el Banco Central apuntaron contra la oposición por "instalar ideas que no son ciertas" y reconocieron que la corrida tuvo "un costo muy alto" .

Agustín D'Attellis, flamante director del BCRA, subrayó este lunes que el Gobierno está intentando fortalecer el mercado de deuda en pesos y que "estas búsquedas de desestabilizarlo, instalando ideas que no son ciertas, generan mucho daño, son muy costosas". En declaraciones radiales, incluso admitió que "esta corrida que se disparó hace una semana hubo que salir a frenarla desde el Banco Central y tuvo un costo muy alto". Estimaciones privadas calculan que el Central debió emitir unos $ 300.000 millones para ello.

La otra emisión: estiman que al BCRA le costó $ 300.000 millones frenar el derrumbe de bonos CER



El economista también hizo hincapié en la sostenibilidad de la deuda en pesos al marcar que hoy representa aproximadamente el 25% del PBI. "¿Qué país con una carga de la deuda en su propia moneda del 25% del PBI terminó en una situación de default o de reperfilamiento compulsivo como pretenden instalar? No hay ningún sentido", expresó D'Attellis en diálogo con Urbana Play.

"Todas las economías, todos los Tesoros del mundo se tienen que financiar. Hacerlo en tu mercado, en pesos, es mucho más sano que hacerlo con deuda externa, que fue el gran problema que tuvo la Argentina", apuntó.

Las declaraciones del flamante funcionario del BCRA no solo llegan tras los dichos de Buryaile. Ocurre que días antes de que ex ministro de Agroindustria indicara que sería necesario reperfilar la deuda, referentes económicos de la oposición, como Hernán Lacunza o Guido Sandleris, habían negado estar detrás de los rumores que dieron inicio al selloff de deuda en pesos atada a la inflación.

Durante la entrevista, D'Attellis también se refirió al último reacomodamiento de tasas que hizo la autoridad monetaria. "La tasa de interés que tenemos hoy responde al proceso inflacionario que tenemos, que debería gradualmente ir bajando. Pero estamos con niveles de inflación muy alta, eso hace que las tasas nominales sean altas. Las tasas en términos reales no son tan altas", dijo.

No al billete de $ 5000

Por último, el director del Central defendió la decisión de no emitir billetes de mayor denominación pese al avance de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los pesos. "Todo proceso inflacionario se explica, en gran medida, por las expectativas. Y las expectativas tienen un montón de componentes que juegan en su formación: uno de ellos es ir ajustando la nominalidad", señaló.