Repuntó el dólar y las acciones anotaron ganancias de hasta 6% en EE.UU.

El precio informal del dólar repuntó 2,4% tras varias ruedas de completa estabilidad. El rebote no fue acompañado de la misma manera por otras referencias, como el MEP y CCL, en una jornada en la que se confirmó la desaceleración de la inflación y en el mercado se mantuvo a la expectativa de otro posible anuncio de baja de tasas de interés.

Tras el repunte, el dólar blue se negoció en $ 1050 en la punta de compra y $ 1070 en la de venta en las casas de cambio informales. En tanto, el MEP a través del GD30 y el CCL mediante Cedear avanzaron hasta 0,8% para ubicarse por encima de los $ 1041 y $ 1084, respectivamente.

La inflación perforó los dos dígitos y fue del 8,8% en abril

Los avances se dieron, además, en una jornada en la que el Banco Central compró u$s 142 millones a través del mercado oficial de cambios. De esta manera, las compras acumuladas de reservas ascienden a u$s 1350 millones en lo que va del mes y $u$s 16.074 millones desde la asunción del presidente Javier Milei.

Repunte de acciones



En el mercado bursátil, se destacó el rebote de las acciones de las empresas argentinas. Sobre todo, en Estados Unidos, donde los ADR argentinos se alinearon al desempeño positivo de ese mercado y finalizaron la jornada con avances de hasta 6% para recuperar parte de las pérdidas previas.

Los avances de los ADR fueron liderados por el sector bancario, con ganancias de 6% en Supervielle y 4,2% en BBVA. Le siguieron los de Telecom (4%), Transportadora de Gas del Sur (3,6%) y Pampa Energía (3,4%). Las únicas bajas fueron las de Loma Negra y Despegar, con caídas de 1% y 0,4%, respectivamente.

Las acciones también operaron con variaciones positivas en el mercado local. El S&P Merval avanzó 2,4% hasta ubicarse 1.409.885 puntos. Medido en dólares, la suba del índice fue de 1,6%, debido al incremento que registró el precio del contado con liquidación, por lo que finalizó la jornada en 1300 puntos.

La mayor parte de las acciones del panel líder operó en alza. Las subas también fueron encabezadas por los bancos, con 6,6% en Supervielle y 6,5% BBVA. Le siguieron Telecom (5,3%) y Comercial del Plata (4,8%). Las principales bajas fueron las de Banco de Valores (-1,5%), Aluar (-1,4%) y Ternium (-0,8%).

Los activos de renta fija en dólares también se alinearon con los avances del mercado internacional. Los Globales en Nueva York operaron en verde a lo largo de toda la curva de vencimiento, con ganancias de hasta 0,5%, mientras el riesgo país cedió 4 puntos hasta ubicarse en 1244 unidades.