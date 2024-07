Recta final para una oportunidad de mercado de deuda corporativa

En el contexto de emisiones de deuda que están recogiendo adhesión del mercado, la citrícola San Miguel, principal exportadora mundial y procesadora líder de limones, ingresó en la recta final de la suscripción de obligaciones negociables simples Serie 10 ("ON 10"), operación en la que espera levantar u$s 50 millones.



La empresa los utilizará como puente para seguir financiando su reorientación estratégica, hasta que las nuevas fábricas de Uruguay y Sudáfrica inauguradas el mes pasado empiecen a generar el flujo de caja necesario para repagar la inversión.

La emisión, con vencimiento a 24 meses, "el mismo plazo durante el cual las dos plantas llegarán a trabajar al tope de su capacidad", explicó Pablo Plá, el CEO de la citrícola, en una entrevista reciente con El Cronista.

La emisión de las ON 10 tendrá dos clases: A) dólar linked y B) hard dólar MEP. Ambas serán emitidas en línea con los Principios de Bonos Vinculados Sostenibilidad.

La licitación será este 25 de julio, según se informó en la compañía controlada por las familias Miguens Bemberg y Otero Monsegur.

Relación de canje

Según se informó, la clase A permitirá ser integrada en pesos o en especie mediante entrega de obligaciones negociables elegibles de la Serie 8 (ISIN: ARSMIG5600E8/No. CVSA: 56618/ Ticker MAE/BYMA SNS8O) ("ON 8") con una relación de canje de u$s 1,03 de valor nominal de las ON 10 por cada u$s 1,00 de valor nominal de las ON 8 entregadas en canje, lo que representa una prima atractiva para el inversor.



Además, San Miguel para dicha emisión cuenta con el certificado MIPYME por el cual reviste el carácter de pequeña y mediana empresa ampliando su público inversor.