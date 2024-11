Recta final del blanqueo: que pasará el día después con bonos, acciones y ON

El Gobierno extendió la etapa 1 del blanqueo hasta el 8 de noviembre inclusive. Hasta ahora, implicó un gran flujo de divisas al sistema que terminó derramando sobre los activos financieros locales.

Los bonos subieron más del 30%, el riesgo país cayó debajo de los 1000 puntos y hubo un boom de Obligaciones Negociables (ON). En paralelo, la brecha cambiaria se contrajo debajo del 16%.

El mercado debate sobre el futuro del rally y ponen el ojo en especial en algunos activos que podrían quedar más vulnerables a un recorte.

Finalizó un exitoso blanqueo

El blanqueo se extendió una semana más: hasta el viernes 8 de noviembre, inclusive .

Desde el comienzo del proceso de regularización se registraron depósitos netos en dólares por aproximadamente u$s 13.930 millones, haciendo que el stock de depósitos se ubique en los u$s 32,492 millones.

De esta manera, el mismo alcanzó un nuevo máximo, superando al nivel que había registrado durante la gestión de Mauricio Macri.

Según los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), los datos muestran que el blanqueo fue mucho más exitoso de lo previsto inicialmente, por lo que se alcanzaron niveles inimaginables al momento de su anuncio.

"Al igual que sucedió previo a la prórroga, los depósitos en dólares del sector privado venían acelerando su suba a medida que se acercaba el fin de la primera etapa. Tras aumentar u$s 320 millones y u$s 365 millones el jueves y viernes pasado, este lunes treparon u$s 514 millones, el mayor inflow desde el 01/10, cuando aquellos que adhirieron previo al 30/09 podían comenzar a retirar el efectivo blanqueado", indicaron.

La llegada de las divisas provocó un efecto derrame sobre los activos financieros y sobre el tipo de cambio.

Con este fuerte avance, los rendimientos de los bonos se desplazaron a la baja, ubicándose hoy toda la curva debajo del 16% de tasa en dólares.

Lo mismo ocurrió con los Bopreal, que pasaron de rendir 17% a 10%.

El futuro de los activos

Dado el importante avance que tuvieron los activos financieros, la clave hacia adelante es si los títulos argentinos podrán extender el rally que vienen transitando actualmente, una vez finalizada la etapa 1, desde el 8 de noviembre en adelante.

Los bonos soberanos argentinos comprimieron tasas y se ubican en valores más cercanos respecto de sus comparables.

Por otro lado, el riesgo país corporativo se encuentra ya más que alineado con el mismo indicador de países emergentes.

Las acciones suben 70% en lo que va del año en dólares, ganando más del 20% en promedio desde el blanqueo.

El tipo de cambio se apreció y la brecha cambiaria se ubica en el 16%.

El balance de riesgo retorno luce hoy más ajustado, por lo que la duda de los analistas es si el rally actual podría continuar, o si en cambio se puede llegar a ver una pausa.

Lisandro Meroi, research analyst de TSA Bursátil, dijo que la ventana del blanqueo y la posibilidad de utilizar esos fondos para invertir en instrumentos elegibles favoreció la demanda de los mismos y las revalorizaciones en sus cotizaciones, complementando en parte los fundamentos macro.

En esa línea, agregó que la finalización de esta etapa del blanqueo puede generar dudas sobre la liquidación de todas las posiciones en cuentas comitentes y el posterior retiro de los depósitos, aunque esta incógnita se presentó sobre principios de octubre y no terminó materializándose en forma masiva.

En este sentido, vale la pena resaltar que los montos superiores a los u$s 100.000 deben permanecer en el universo CERA-CCERA para evitar pagar el impuesto por blanqueo.

"Si bien esto último no constituye una garantía en términos de permanencia de los saldos, sí puede desincentivar el retiro de los mismos", dijo Meroi.

De cualquier manera, Meroi entiende que los fundamentals locales podrían sostener las cotizaciones de los activos.

"Considerando la desaceleración en la inflación, las señales mixtas en la actividad económica, el aviso de pago de la deuda en enero 2025, traducido todo en una compresión de la prima de riesgo país, estos eventos invitan a ser constructivos (aunque con cautela) sobre los activos locales", dijo.

En esa línea agregó que "de no presentarse un éxodo por parte de todos los depositantes, no debería haber una marcada corrección sobre las cotizaciones, aunque a partir de la falta de nuevos flujos quizás las subas también respondan en mayor medida a la consolidación de los avances en la macroeconomía".

Los analistas de Don Capital remarcaron que la demanda por activos locales fue impulsada por la entrada de dólares frescos al sistema, pero, en gran medida, el blanqueo favoreció el contexto macroeconómico actual, lo cual ha beneficiado notablemente a estos activos.

En ese sentido, indicaron que los activos muestran señales de una cierta pausa de corto plazo, aunque se mantienen optimistas para el mediano plazo.

"Creemos que la demanda por estos activos, tanto soberanos como ON, ha mostrado cierta moderación en las últimas ruedas, influenciada por el contexto internacional y la necesidad de una pausa tras el rally reciente. Sin embargo, con la continuidad de noticias positivas y una mayor desregulación, estimamos que los bonos soberanos aún tienen margen para seguir subiendo", dijeron.

Los ojos puestos en las obligaciones negociables

En el medio del blanqueo se dio un boom en las obligaciones negociables, las cuales fueron altamente demandadas, con un rally importante en los distintos papeles y provocando una importante compresión de tasas.

La curva solía operar en niveles de entre 9% y 11% antes del blanqueo y hoy la misma se desplazó notablemente a la baja, con rendimientos que van de entre 7% y hasta 9% en los distintos emisores.

Las compañías aprovecharon el contexto y las emisiones corporativas lograron captar flujos por aproximadamente u$s 2500 millones.

Es justamente en el segmento de obligaciones negociables donde los inversores se muestran con mayor cautela ente el fin del blanqueo y (en lo que se espera), sea la previa de la salida del cepo.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, espera una pausa en los activos, aunque sin generar un ajuste importante.

"Los bonos y las ON superaron sus máximos en este último mes. Entendemos que en adelante el recorrido debería ser lateral, por lo menos hasta el pago de compromiso de los Bonares y Globales que Argentina tiene en enero próximo. Luego de ese desembolso, podríamos volver a ver una suba con ese nuevo panorama de Argentina pagadora de deuda", afirmó.

En donde Lazzati se muestra con mayor cautela es con las obligaciones negociables.

"Cuando llegue el momento de liberación del cepo cambiario esto generará una baja en las ON principalmente, ya que hoy están pagando tasas similares a las de Bonos del Tesoro Americano que son activos libres de riesgo. Estimamos que el rendimiento debería ir -en promedio- hacia el 10% (hoy están en 5%) y esto se verá reflejado en caída de precio", advirtió.

Juan Bialet, Gerente de Finanzas Personales de SBS, también pone el ojo en las obligaciones negociables.

"No sería de extrañar que una vez finalizado el blanqueo la demanda por obligaciones negociables merme. Son claramente el activo más elegido para invertir desde las CERA ya que los que invierten con dólares que tenían bajo el colchón en su mayoría buscan evitar pagar la multa y obtener una renta fija en dólares segura y estable", detalló.

Más allá de esto, Bialet tampoco espera una fuerte corrección ni recomienda liquidar las posiciones.

"No recomendamos que, a los que compraron, salgan a vender las ON. Por otro lado, los depósitos en dólares no están bajando, señal de que los que blanquearon no están yendo a retirarlos de los bancos y esos dólares van a permanecer en el circuito y seguir ayudando a empresas a conseguir financiamiento barato", indicó.

Finalmente, los analistas de Don Capital permanecen constructivos sobre las obligaciones negociables.

"Prevemos que las ON mantendrán una demanda sólida, ya que los créditos en dólares han crecido un 75% desde el inicio del blanqueo, mientras que el crédito en moneda extranjera se mantiene en torno al 10%", detallaron.