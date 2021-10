Rally navideño en Wall Street: cuáles son los Cedear que pueden dar más ganancia de cara a fin de año

La estacionalidad en Wall Street siempre es un factor importante. El período que va entre mayo y octubre suele ser un contexto en el que la volatilidad tiende a subir y la misma suele alcanzar su techo en octubre.

En un contexto en donde las acciones están en modo correctivo en las últimas semanas, ver una caída en la volatilidad podría implicar una suba del mercado.

La famosa frase "sell in may and go away" (vende en mayo y vete) hace referencia a que el mercado suele iniciar en mayo un ciclo de mayor volatilidad, la cual alcanza su clímax en octubre.

Un aumento en la volatilidad viene asociado a una caída en las acciones. Del mismo modo, cuando la volatilidad cae, en realidad lo que se suele ver es una recuperación en los mercados.

Si bien inicia en mayo, el periodo de mayor vulnerabilidad del mercado suele ser el trimestre agosto, septiembre y octubre, que es cuando la volatilidad alcanza su máximo.

A partir de fines de octubre y comienzo de noviembre, la volatilidad tiende a ceder y el mercado comienza a recuperarse para ingresar en el famoso rally navideño, en donde las acciones suelen evidenciar una fuerte suba de cara al final de año.

En el caso del S&P500, la volatilidad ha ido en aumento, aunque de manera ligera desde septiembre a la fecha.

Las acciones han generado una baja, ubicándose un 5% debajo de sus máximos históricos después de que las acciones subieron más de 20% en 2021 y más que se duplicaron respecto del piso alcanzado en marzo de 2020.

El mismo comportamiento tuvo el Nasdaq que también evidencia una baja desde los máximos de septiembre, lo cual implicó una volatilidad en ascenso.

A nivel sectorial, desde agosto se ha destacado el sector energético, con ganancias del 23%. Muy por debajo se encuentra el sector de consumo con subas de 3,7% y con ganancias de 1,6% el sector financiero.

En cambio, el resto de los sectores generó una baja mayor, como el caso del materiales e industrial que caen 2,4% en promedio, y mayor fue el ajuste en el caso de saludo y servicios, con caídas del 7,5% en promedio.

Julio Calcagnino, analista de mercados, y Alejandro Apesoa, asesor financiero, ambos de TSA Bursátil de Grupo Transatlántica explicaron que la frase "sell in may and go away" demostró nuevamente estar vigente.

"Por lo general, desde 1950, el período que va desde mayo a octubre presenta menores rendimientos que la franja desde noviembre a abril, dónde suele tener lugar el famoso "rally navideño". El mes de septiembre suele ser el peor para el equity americano en términos estacionales, y 2021 no fue la excepción, con una caída del -4,76% (-3,92% en 2020). En cuanto a la dinámica en octubre, en los últimos 10 años vemos cuatro observaciones bajistas y seis alcistas. En función de los patrones de estacionalidad, estamos por encarar la etapa más favorable para el mercado" , anticipó.

Por su parte, Juan Manuel Franco, economista de Grupo SBS resalta que, si bien estacionalmente la estadística marca que Wall Street exhibe mayor volatilidad en esta época del año, los motivos para 2021 son concretos.

El economista puntualiza que, por un lado, la incertidumbre con respecto al inicio del tapering es una de ellas.

"El mercado está cada vez más preocupado por la inflación en un marco en el que los precios de la energía tuvieron un fuerte rally a nivel global. Por otra parte, la dinámica fiscal y presupuestaria en EEUU pone algo de incertidumbre adicional en el mercado. Finalmente, la situación financiera de la desarrolladora inmobiliaria china Evergrande también hizo algo de ruido", dijo Franco.

¿Rally navideño?

Según un estudio llevado a cabo por analistas del fondo de inversión Lord Abbett, el sólido desempeño del mercado hasta el mes de agosto generalmente es seguido por fortaleza en las acciones hacia fin de año.

El gigante de inversiones remarca que, al analizar las 10 mayores ganancias anuales hasta el 31 de agosto desde 1954, los rendimientos para el mes de septiembre suelen ser modestos, con una ganancia promedio de 0,7%.

A su vez, para el período septiembre a diciembre suele arrojar una ganancia promedio del 4%.

Esto coincide con que el mercado entra en la última parte del año con una mejora en sus precios, y una baja en la volatilidad.

De esta manera, si la volatilidad suele alcanzar un techo en octubre, para iniciar noviembre y diciembre el rally navideño, resulta interesante ver que probabilidades hay de que ello efectivamente ocurra actualmente.

Los analistas de TSA Bursátil detallaron que, si bien hoy enfrentamos incertidumbres en torno a ciertas políticas económicas, con "cuellos de botella" en la oferta y un mercado que no aprecia aún una economía "100% abierta", un posible adelanto del tapering y las elecciones en 2022, los fundamentals del crecimiento económico continúan sólidos.

"Según el Wells Fargo Investment Institute, podríamos observar una transición de un crecimiento económico basado en la liquidez hacia uno más lento y sostenible, tal y como sucedió en 2011, destacando que la volatilidad de mercado acompaña este proceso de cambio. Teniendo en cuenta que desde 2011 a 2019 los retornos promedios del S&P 500 fueron de aproximadamente un 14%, nuestro escenario base no es bajista y, en cuento a la selección de papeles, el sesgo va más por papeles "value", sin despreciar a aquellas tecnológicas como MSFT o AAPL, que bien cuentan con características de crecimiento y valor ", explicaron.

Por su parte, Juan Manuel Franco afirma que, si bien hay argumentos que podrían verse como drivers para una corrección, las valuaciones en el equity norteamericano estaban en niveles altos, por lo que una corrección que se evidenció en las últimas semanas es en cierto modo sana.

A su vez, Franco considera que la caída actual en las acciones podría representar un mejor punto de entrada.

"Hacia adelante, esta baja podría ser un punto de entrada interesante considerando que la Fed ya ha dado muestras de que no está entre sus objetivos el favorecer una caída abrupta en los índices de equity, motivo por el cual también el terreno para anunciar el tapering fue bastante allanado con el correr de las semanas para evitar un anuncio abrupto e inesperado que altere al mercado. Papeles relacionados a la energía en un contexto de rally de commodities energéticos podrían ser interesantes" , dijo.

Finalmente, Maximiliano Donzelli, jefe de Research de IOL Invertironline considera que hacia lo que queda del año podrían darse oportunidades de inversión aunque favorece una rotación hacia sectores mas defensivos frente a una suba en las tasas de interés.

"Esperamos cierta rotación de sectores y por ello en este contexto sugerimos bajar exposición en sectores sensibles a un mayor reacomodamiento de la tasa de interés como son las tecnológicas, utilities, real estate y renta fija e incorporar mayor posición de sectores mejor posicionados a mayor inflación y una reaceleración del crecimiento económico como el sector cíclico (bancos, consumo discrecional y energía) y empresas de valor", comentó.