RainbowEX ya recaudó más de u$s 230.000 por cobrarle a los usuarios para retirar sus fondos

La polémica con RainbowEX, plataforma sospechada por una estafa piramidal en San Pedro, sumó este martes un nuevo capítulo tras conocerse que ya recaudó más de 230.000 dólares tras cobrarle a los inversores para poder retirar sus fondos.



En las últimas horas trascendió un mail que la empresa le envió a los damnificados, donde les pide 88 dólares para habilitar el retiro del dinero invertido, ya que se retirarán del mercado argentino tras el escándalo.



"Queridos usuarios argentinos: Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo", fue el mensaje que recibieron los inversores, mientras transcurre la investigación de la justicia por una eventual estafa piramidal.



Ante este escenario, desde la empresa manifiestan que "la activación de cuenta se completará automáticamente mediante una recarga única de 88 USD", sumado a que se advierte que quienes no cierren sus cuentas "en tiempo y forma" quedarán expuestos a que sus fondos sean confiscados y puedan llegar ser acusados de lavado de dinero.



En pocas horas, ante el riesgo mencionado en el comunicado, muchas víctimas decidieron concretar el pago y así evitar la presunta divulgación de información personal.



Se estiman que ya son más de 2000 las personas las que ya pagaron lo solicitado, lo que genera una recaudación estimativa de 230.000 mil dólares.



Este fin de semana fueron detenidos y luego liberados Luis Pardo y Martín Liberati por sus vinculaciones a la financiera Over Cash y a la plataforma de criptomonedas RainbowEX.



Además, y tras las averiguaciones del caso, la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEx no estaba autorizada para operar en el país.

Por su parte, el abogado de los damnificados, Adolfo Suárez Edaire, sostuvo: "Hay una ausencia total del Estado".



"Necesitamos que esta gente no se salga con la suya, hay que retenerles los fondos y deben ser llamados a una testimonial informativa", agregó en diálogo con una radio.



Suárez Erdaire explicó que la situación genera "temor en los inversores" porque Luis Pardo "está libre" y "amenaza a todo el mundo a discreción".



A su vez, mencionó que Pardo y Liberati se encuentran imputados por la presunta estafa y que durante la etapa de instrucción se recopilarán todos los datos posibles para luego solicitarle a la Justicia las detenciones: "No queremos perder mucho tiempo para que no se nos vayan de las manos".



En este sentido, recalcó que los damnificados están "muy mal" porque "no tienen la tranquilidad si recibirán el dinero o no".



El abogado que San Pedro "es lo primero que saltó" a raíz de que ahora surgen otros casos similares en Córdoba, Santiago del Estero, Gran Buenos Aires y Bahía Blanca.



"En San Pedro tenemos localizadas presuntos terrenos comprados, supuestas compras de vehículos y supuestas inversiones en España", enumeró Suárez Erdaire.