Rainbowex: cómo funciona la presunta estafa piramidal que involucra a un pueblo entero

En las próximas horas se presentarían las primeras denuncias por la presunta megaestafa piramidal que sacude a los vecinos de San pedro, según anunció el abogado Adolfo Erdaire. Se cree que entre 15 y 20 mil habitantes fueron engañados con un sistema piramidal que involucra "criptomonedas" que no figuran en ningun exchange.



"Se están preparando las denuncias y Daire viajaría este martes a San Pedro para reunirse con más damnificados por este tema", respondieron a Noticias Argentinas desde el despacho del abogado.



En este marco, destacaron que ya son 50 los damnificados que pidieron su asesoría frente al escándalo que generó la plataforma creada y promocionada por la Fundación Knight Consortium, donde se prometía duplicar las inversiones en un mes y medio y hasta se ofrecía rendimientos de entre un 1% y un 2% diario en dólares.



La incertidumbre de las víctimas comenzó hace tiempo cuando trascendió que esta pirámide podía derrumbarse, lo que provocó el caos en la ciudad ya que muchos advirtieron que invirtieron el ahorro de sus vidas, y entre los damnificados habría jubilados.



"Hay gente que hace tres semanas que no está pudiendo retirar el dinero, al no lograrlo está preocupada y esa preocupación derivó en miedo", expresó Erdaire.



Hace cuatro años comenzó a trascender dicha plataforma, primero con el "boca en boca" y luego, ante la viralización, muchos ingresaron por su cuenta.



Hasta ayer no se había registrado ninguna denuncia formal, aunque se estima que las primeras demandas llegarían a la Justicia entre el jueves o viernes de esta semana.

Próxima denuncia

"Lo que planteamos es una denuncia por presunta estafa o defraudación del 171 y 173 y es para que se investigue si hay delito por el uso y venta de datos biométricos y porque hay un audio que apareció hoy de una persona que dice que no podés retirar el dinero por lo que está pasando", detalló el abogado.

Además, sumó que es una investigación que "recién arranca" y que lo que quieren saber "quiénes trajeron a estos actores que decían que eran CEOs y quién es la mujer asiática que se hace llamar `La China´".

Por último, Erdaire confirmó que varios damnificados fueron amenazados ya que muchos consideran que se trata de una estafa, mientras que otros apoyan a la fundación: "Está muy dividido San Pedro en este momento".



Qué pasó en San Pedro

Una plataforma que ofrece grandes rendimientos en inversiones en criptomonedas captó los ahorros de miles de vecinos en la localidad de San Pedro, al norte del territorio bonaerense, aunque comenzó la preocupación ante denuncias de que se trata de una estafa piramidal.



Se trata de un sistema que prometía pagar entre 1% y 2% de interés mensual en dólares. La criptomoneda Rainbowex es promocionada por "Knight Consortium", una fundación conformada por un grupo de accionistas que supuestamente opera en el mercado de valores y capta inversores minoristas en todo el mundo.

Sin embargo, la firma no está registrada y no tienen ningún aval legal, ni siquiera un sustento jurídico.



Se trata de un sistema de "trading", por el cual se adquiere una moneda virtual que paga el jugoso interés diario, lo que atrajo a los habitantes de San Pedro y zonas aledañas.

Existen testimonios de personas que lograron ganancias y ya hay más de 12 mil personas que confiaron sus ahorros, luego de una campaña que se hace "boca a boca", aunque también con promotores.

La forma de captación es incitar también a los participantes a captar nuevos inversores, situación típica de las estafas piramidales.



Los inversores están siempre pendientes de los mensajes por Telegram de una mujer asiática apodada como "La China", quien todas las noches da señales de cuando comprar o vender criptomonedas, situación que paraliza la actividad en la ciudad ribereña.

Las preocupaciones de los inversores se agudizaron en las últimas horas con un posteo del programador Maximiliano Firtman en X. "Les hacen creer a todos que están comprando o vendiendo una cripto y haciendo un 1% o 2% diario de ganancias. Es un APK instalado por fuera de la tienda, son todas cripto falopa inexistentes, es todo simulación, pero todos están chochos creyendo que son los Lobos de Wall Street", expresó en la red social X.





En las últimas horas se emitieron mensajes para tranquilizar a los inversores, en los que se habla de algunos "problemas técnicos" prontos a solucionarse.