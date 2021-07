Qué son los dollar linked y los bonos cer que muchos usan para cuidarse de una posible devaluación

La posibilidad de una devaluación después de las elecciones es una de las preocupaciones más recurrentes entre ahorristas y analistas. Muchos especialistas apuntan a diferentes mecanismos cambiarios con los que blindar sus ahorros y no perder el valor de los mismos en un escenario en el que una fuerte caída del peso respecto del dólar es cada vez más probable .

Entre las herramientas están los bonos Dollar Linked y los bonos CER , dos instrumentos financieros en los cuales se puede invertir con pesos para la compra de dólares y cuyo funcionamiento adapta el valor de la inversión según cómo fluctúa el precio del dólar en el mercado cambiario y los índices inflacionarios oficiales.

Igualmente, es importante destacar que ambos bonos tienen funcionamientos diferentes y deben ser utilizados dependiendo de las expectativas de retorno que tiene cada inversor , además de considerar cuando espera obtener estos retornos, si es una inversión a corto plazo o si espera ver ganancias recién en el largo plazo.

QUÉ SON LOS BONOS DOLLAR LINKED

El Dollar Linked es un bono en pesos con diferentes plazos de vencimiento que cambia su valor según las fluctuaciones en la cotización oficial del tipo de cambio a dólares , siendo utilizado especialmente por quienes buscan poder proteger sus ahorros de una posible devaluación.

Según explicaron especialistas del sitio Liebre Capital, el riesgo detrás de estos bonos está en la posibilidad de que no ocurra una devaluación al momento de su vencimiento o que el cepo cambiario siga activo para este momento , ya que la inversión y su retorno son realizados totalmente en pesos.

Estos mecanismos son utilizados para mantener el valor de los ahorros frente a una posible devaluación.

En cuanto al funcionamiento de estos bonos, los mismos tienen posibilidad de inversión a corto, mediano y largo plazo , con el próximo vencimiento más cercano pactado para noviembre de este año, mientras que los de mediano y largo recién vencerán en 2022 y 2023 respectivamente.

QUÉ SON LOS BONOS CER

Los bonos CER son aquellos que se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia que elabora el BCRA (Banco Central de la República Argentina) en base al Índice de Precios al Consumidor que a su vez elabora el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

Esto quiere decir que los valores de los mismos se actualizan con la inflación oficial y cuentan con tasas de rendimiento de entre el 2% y el 10%, dependiendo de si se trata de un bono a corto o largo plazo -estos últimos suelen tener las tasas de retorno más elevadas de todas-.