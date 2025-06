Qué pasará con AL30 y GD30 tras la recompra del Tesoro: ¿nuevo impulso?

Los títulos de deuda en dólares tendrían el camino allanado para más avances en sus valuaciones. Los operadores celebran la recompra de bonos del Tesoro al Banco Central, lo que achica el stock en circulación, realizada con el equivalente a u$s 1462 millones que sobró de la licitación del viernes, distribuidos en u$s 479 millones en el AL30 y u$s 986 millones en el GD30.

En principio, no se observa una suba contundente de las cotizaciones porque la transacción se hace de manera bilateral, por lo que no hay una demanda extra en estos títulos en el mercado que impulse a los precios hacia arriba. Sin embargo, la menor oferta de estos bonos en el mercado le daría la posibilidad de subir más cuando repunte la demanda.

Tras la recompra de deuda en dólares del Tesoro al Banco Central, el stock de estos dos bonos en circulación a valor nominal se redujo a u$s 11.473 millones en el caso del AL30 y u$s 13.174 millones en el GD30, de acuerdo con Cocos Capital. Desde la emisión de estos papeles, la reducción acumulada es de u$s 2108 millones y u$s 2917 millones, respectivamente.

Buena operatoria



Martín Genero, analista de Clave Bursátil, afirma que la transacción es positiva para la deuda soberana en dólares por el hecho de reducir el stock de estos títulos en circulación. Al haber menor oferta, las cotizaciones tenderían a subir, asumiendo que se mantenga o aumente la demanda, como ocurriría con cualquier otro bien o servicio de la economía.

El asesor financiero José Bano agrega que por asuntos técnicos, ya que el Tesoro no sale a recomprar los bonos en el mercado, no cambia mucho, pero desde lo fundamental es positivo. Destaca que al Tesoro le sobran fondos y los usa para recomprar su deuda. A fines prácticos, resalta, está reduciendo la deuda en dólares y a precios "baratos", al 70% de paridad y no al 100%.

"Siempre que un organismo recompra su deuda suele verse como una buena noticia porque baja su apalancamiento. Además, puede tomarse como un visto bueno el hecho de que está cancelando deuda a bajo precio. Por tanto, puede tomarse como indicador de que el Tesoro ve a estos bonos a precios competitivos", resalta Pedro Moreyra, director de Guardian Capital.

Moreyra también celebra la forma en que se hizo la recompra: con excedente de pesos de la licitación, los cuales serán esterilizados por el BCRA. Por lo tanto, habrá menos pesos en circulación, lo cual es positivo para la desaceleración de la inflación y acota eventuales presiones cambiarias en la previa electoral, ya que habrán menos pesos yendo al dólar.

"Una deuda que se rescata vale más. Obviamente, poniendo en contexto la situación del deudor. En 2023, cuando el ex ministro Sergio Massa anunció la recompra de bonos, hubo un efecto acotado porque el país estaba en déficit y con fuerte escases de dólares. Hoy, la situación es muy distinta, con cuentas fiscales robustas", resalta Alan Versalli, analista de research de Cocos Capital.

La consultora Outlier destaca que la operatoria también permite reducir las futuras necesidades de dólares para abonar intereses y amortizaciones, además de bajar la participación de la deuda en dólares al haberse financiado en pesos. No obstante, advierte que no modifica los niveles de deuda consolidada o activos netos denominados en moneda extranjera.

"Igualmente, se interpreta que el anuncio busca principalmente dar una señal al mercado que apunta a bajar los niveles de riesgo país (menor tasa externa en dólares) y que al convalidar las tasas en pesos al alza (implícitamente, hay un incremento del diferencial de moneda) busca contribuir al sostenimiento de la actual paz cambiaria", resalta la consultora.