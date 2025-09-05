Perspectivas del exterior para la deuda local: lo que viene según bancos extranjeros

La dinámica de la deuda local está condicionada por las elecciones de medio término, tanto provinciales como nacionales.

El banco de inversión, Morgan Stanley, tiene una visión constructiva para con la renta fija argentina. Los analistas locales también se muestran optimistas, aunque con una cuota de cautela.

Cuáles son los objetivos para los bonos que plantean en función del resultado electoral.

Previa y post elecciones para los bonos

Los bonos argentinos están teniendo una performance peor que sus pares.

Los bonos de mercados emergentes en dólares suben 5,3% en lo que va del año, mientras que los emergentes de alto rendimiento ganan 2,2% en 2025.

Los bonos de Ecuador son los que se destacan en 2025, con los títulos a 2030 y 2035 subiendo 30% y 35% este año respectivamente.

Yendo a otros bonos como los de Gabón, El Salvador, Turquía, Angola y Nigeria evidencian ganancias este año de entre 3,8% y hasta 9,4% en 2025.

En medio de este contexto, la renta fija argentina opera con un fuerte retroceso.

El tramo corto de la curva argentina caen 4,2% en promedio, mientras que el tramo medio baja entre 5,8% y 8,9% respectivamente.

Los bonos más largos registran pérdidas de entre 8% y 9% en 2025, muy lejos de la dinámica alcista que registran los demás títulos de deuda de emergentes y de emergentes de alto rendimiento, tal como la deuda local.

Qué espera Morgan Stanley

El factor electoral, junto con un rally impresionante en 2024, es, según los analistas, las variables clave que están ensuciando la tendencia de corto plazo de la renta fija argentina.

En base a ello, el mercado busca determinar cuál puede ser la tendencia de la deuda local en base al resultado de las elecciones.

Sobre este punto, los analistas de Morgan Stanley enviaron un informe a sus clientes en los que plantearon distintos escenarios para los bonos en dólares soberanos locales a partir de ahora

Su escenario base contempla un contexto de acceso al mercado y en el que considera que Milei obtendrá buenos resultados en las elecciones, de alrededor del 40% de los votos, lo que resulta en aproximadamente un tercio de los escaños en la Cámara Baja.

Para Morgan Stanley, esto significa que para finales de año los mercados estarán descontando el acceso.

"Estimamos que esto se sitúa en torno a un riesgo país de 600 puntos básicos o un rendimiento del 9,1% sobre una base promedio ponderada entre los bonos. Este diferencial es ligeramente amplio para créditos africanos como Kenia y Egipto, lo que se justifica por la mayor dependencia de la financiación del mercado externo", detallaron.

Dentro de las distintas posibilidades, Morgan Stanley incluyó también un escenario alcista.

El mismo contempla un panorama aún más optimista en el que los mercados descuentan un "círculo virtuoso", similar al de Macri, pero con primas de riesgo adicionales.

"Específicamente, observamos diferenciales de 50 puntos básicos con respecto al promedio de bonos B, en comparación con los 50 puntos básicos ajustados de Macri tras el ciclo inicial de emisiones", afirmaron.

Ahora, si la situación no va en línea con lo planteado, puede darse un panorama "negativo" o "muy negativo" para la deuda argentina.

Morgan Stanley detalló que un escenario bajista implica un contexto en el que Milei no cumple con las expectativas y la oposición obtiene mejores resultados de lo esperado.

"Sin margen para el acceso al mercado a corto plazo, esto podría cuestionar la sostenibilidad de las cuentas externas, dada la dependencia de la cuenta financiera", afirmaron.

Finalmente, incluyeron la posibilidad de evidenciar un escenario bajista severo.

"En el mismo e prevén mayores preocupaciones por pagos anticipados. Si bien se trata de un escenario de baja probabilidad en este momento, es probable que los mercados consideren la posibilidad de una mayor desvinculación. Fijamos un precio de u$s 30 a u$s 31 para este escenario. Esto no pretende ser una estimación real de la recuperación, sino que refleja cómo se comportarían los mercados en un escenario bajista severo", dijeron.

Cautela pre electoral

Si bien el mercado no espera que el equipo económico cambie su rumbo en función de uno u otro resultado electoral de medio término, los inversores van a evaluar el nivel de apoyo social que mantiene el Gobierno y la capacidad que tiene Milei de poder encarar reformas estructurales que requiere la Argentina.

Por ello, el mercado ve como clave que el Gobierno logre un buen resultado, de modo que se pueda dar un shock de confianza que impulse al riesgo país a la baja y con ello, pensar en un regreso a los mercados.

Ante la incertidumbre pre electoral, los activos locales operan con cautela y a la baja, generando un distanciamiento importante contra los demás mercados e índices de referencia.

Justina Gedikian, analista senior de renta fija de Cohen, determinó que la dinámica de la deuda en dólares estará determinada por la evolución electoral.

"El mercado transita la recta final hacia octubre con tasas en alza, mayor volatilidad y un riesgo político que se mantiene en el centro de la escena. En este contexto, la dinámica electoral se vuelve determinante para el rumbo de los activos: una consolidación del oficialismo podría habilitar un proceso de compresión del riesgo país, mientras que un escenario electoral más adverso reforzaría la necesidad de cobertura y diversificación", explicó.

Los analistas de TSA Bursátil coinciden en que el factor electoral está condicionando la dinaimca de los activos locales, y que el resultado del mismo será clave.

"En vísperas de la primera contienda electoral de relevancia (el domingo 7 serán laselecciones en PBA), el mercado local llega con cautela inversores entre medidas yalgunas confusiones sobre las económicas tomadas en los últimos meses. Podríadecirse que el sentimiento prevaleciente es más bien "negativo", demostrado agrandes rasgos por el Merval y los soberanos en dólares. El resultado electoral seráuna de las claves para la performance de los activos hacia adelante", dijeron.

Rendimientos por encima de comparables

Hoy Argentina de ley NY rinde 13,8% en el tramo corto, y en niveles de 12,5% en promedio en el tramo largo.

A su vez, cuando se analiza la curva de ley local, los bonos cortos rinden por encima del 16%, mientras que los bonos medios y largos rinden entre 13,2% y 15,3%.

El fuerte castigo de los bonos soberanos locales hizo que la deuda local opere con rendimientos muy altos, haciendo que rinda por encima de países que enfrentan un desafiante contexto socio económico, político y/o bélico.

La renta fija de Ecuador a 2030 y 2035 rinden 11% y 11,5% respectivamente, es decir, por debajo de la deuda argentina.

También, la deuda local opera con tasas por encima de lo que rinde Sri Lanka a 2035 (9,9%), Gabón a 2030 (11,8%), Angola 2032 (10,5%).

Están más lejos aún países como Turquía, que rinde entre 4,4% y 6,8%, así como también Egipto, que rinde 8,8% o El Salvador, con tasas de entre 6,5% y 7,7%.

De hecho, la Argentina opera con tasas apenas por debajo de Ucrania, que rinde 18% a 2030 y 15% a 2035.

Es decir, un país en guerra desde hace 3 años contra Rusia rinde 400 puntos básicos más en el título a 2030 y cerca de 200 puntos básicos más en el bono a 2035. Esto indica un fuerte castigo a la deuda argentina.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero detallaron que, a pesar de que se mantienen con una visión constructiva y se sienten cómodos en bonos soberanos, ya que esperan que el gobierno recupere el acceso a los mercados de capital en los próximos meses, no ven que los principales catalizadores tengan un rol relevante hasta las elecciones de octubre.

"Tras estabilizar el tipo de cambio en $1300, el gobierno sigue con dificultades para estabilizar las tasas de interés, absorbiendo el exceso que pueda poner en riesgo la estabilidad cambiaria. No esperamos acumulación de reservas significativa hasta las elecciones, pues implicaría más emisión de pesos", dijeron.

En consecuencia, redujeron la probabilidad del escenario de que la Argentina converja rápidamente hacia otros créditos similares, como "El Salvador" ya que las metas de acumulación de reservas lucen menos alcanzables en próximas semanas.

Bajo este contexto, consideran una rotación táctica, reduciendo riesgo en el GD35 hacia el GD30 y aumentando la exposición en bonos en moneda local, que estuvieron bajo fuerte presión en el último mes.

Con la expectativa puesta hacia diciembre, desde Adcap esperan que el tramo corto de la curva suba entre 12% y 15%, mientras que esperan que los bonos del tramo medio y largo operen con subas de entre 19% y 22% hasta fin de año.

A su vez, si bien se muestran constructivos con los bonos soberanos, no esperan grandes cambios hasta las elecciones, manteniéndose cautelosos hasta el evento electoral.

Dado que el precio del bono se mueve de manera inversa a la tasa de interés, la fuerte baja de los bonos argentinos hizo que los rendimientos de la renta fija local se desplacen al alza.

De esta manera, hoy la renta fija argentina opera con sus mayores niveles de tasas de interés desde abril.

Estos niveles de tasa de interés pueden ser vistos como una oportunidad para inversores de mediano plazo, aunque dado el contexto de mayor volatilidad y en la previa electoral, los analistas también recomiendan cierta cautela de corto plazo.

Los analistas de MegaQM también se muestran con cautela sobre el futuro de la deuda, en medio del contexto electoral.

"Esperamos que se mantenga la volatilidad en la curva soberana. Dentro de ese horizonte, mientras se acerca el proceso electoral, que será el que efectivamente defina el rumbo político, vemos preferencia por mantener posiciones cortas. Creemos que los activos cortos, y en especial los Ley Local por su baja paridad, son los que resultan más defensivos", detallaron.

Desde Research Mariva coinciden con los demás analistas al remarcar que las elecciones legislativas de octubre serán el catalizador clave para los bonos soberanos.

De darse un buen resultado, los bonos podrían converger a créditos de calidad crediticia similar, con subas mayores al 25%.

"Las elecciones determinarán el grado de apoyo político que el gobierno necesitará para impulsar las reformas estructurales que demanda el mercado. Esto, sumado a la solidez de los fundamentos internos, debería permitir que los bonos soberanos converjan gradualmente, a medio plazo, hacia niveles de rendimiento consistentes con los créditos con calificación B", dijeron.

Finalmente, para Gedikian, una compresión hacia la zona de 475 pb podría habilitar el acceso a los mercados internacionales de deuda y, al mismo tiempo, generar alzas de entre 17% y 21% en los bonos largos bajo ley extranjera, con el GD35 y el GD41 entre los más beneficiados por su mayor retorno potencial y liquidez.

Además, determinó que, ante un escenario intermedio, con riesgo país alrededor de 650 pb, los retornos se moderarían a un rango de 7% a 13%, mientras que una descompresión hacia los 1.000 pb implicaría pérdidas de entre 5% y 10%, más pronunciadas en la parte larga de la curva.