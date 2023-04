Qué es el dólar OFEPHI: la nueva divisa que un sector económico clave le pedirá a Massa

En el marco de la implementación del dólar agro, un esquema de tipo de cambio diferencial de $ 300 para casi el 50% del complejo exportador nacional, el gobierno de Neuquén criticó la asimetría de condiciones que tendrán aquellos sectores respecto a los productores de hidrocarburos .

El gobernador Omar Gutiérrez enfatizó en que la decisión impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa, no es equitativa en relación con el tipo de cambio que rige para la exportación de petróleo de Vaca Muerta, la principal industria que rige en la provincia.

Dólar agro: el Gobierno oficializó cómo funcionará la medida clave para sumar reservas



En particular, sostuvo que no es justo el precio de 200 pesos por dólar de un recurso no renovable para Neuquén que genera "el triple de divisas para el país", mientras que el dólar para los productos agrícolas es de $ 300 .

"No es justo siendo que Vaca Muerta impidió que el país estalle en diez mil pedazos el año pasado, con u$s 20 mil millones de sustitución de importaciones, que a los neuquinos con un sindicato libre que negociaron con dos gobiernos diametralmente opuestos" se le reconozca menos compensación", declaró el mandatario provincial en el programa Mejor de Tarde en AM550.



El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

En tanto, apuntó que el sector generará una inversión de 8000 millones de dólares más u$s 22 mil millones este año por sustitución de importaciones, al no tener que importar energía.

Al ser consultado si le transmitió al ministro Massa su inquietud, Gutiérrez dijo: "Se lo quiero plantear, proponerle un tipo de cambio especial para la exportación de hidrocarburos". En este sentido, el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro, está a cargo de la redacción de un reclamo formal que la provincia le realizará a la gestión nacional, según aseguró el gobernador Gutiérrez.

Qué efectos tendrá sobre el dólar los cambios en el parking de bonos



La divisa fue bautizada como "dólar OFEPHI", en referencia a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos , la entidad que nuclea a las provincias petroleras. El gobernador sostuvo que no se puede denominar "dólar Vaca Muerta" porque existen otras cuencas en las que también se desarrolla la actividad, por lo que es más preciso utilizar la otra terminología.

A pocos días de las elecciones provinciales, que determinará los cargos legislativos del distrito y al nuevo gobernador, Gutiérrez criticó al candidato opositor y ex-MPN Rolando Figueroa. Este último propuso un fondo fiduciario con los derechos de exportación del gas y petróleo, para abastecer del fluido a zonas que no tienen el servicio.

"No queremos un fondo de reparación, esa es plata constante y sonante que se nos va", dijo a la vez que destacó la aprobación de la ley que desafecta del pago del Impuesto a las Ganancias a los empleados públicos.