Aníbal Fernández: "El dólar blue poco tiene que ver con la vida de los argentinos"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le restó importancia a las fuertes subas que viene registrando el dólar blue y que lo llevaron a alcanzar máximos históricos en los últimos días. Es que según argumentó, el paralelo " poco tiene que ver con la vida de los argentinos " ya que su cotización " no impacta en los bolsillos de los trabajadores ".

"Es un mercado hiperchiquito. No me indica nada. Las importaciones se hacen con dólar oficial. La realidad es que el dólar blue, vuelvo a insistir, es un mercado marginal , muy chico, absolutamente chico, que poco tiene que ver con la vida de los argentinos", afirmó en diálogo con Radio Metro.

El funcionario sostuvo que es un mercado "inexistente" y que "no impacta de lleno en el bolsillo de los trabajadores". En ese sentido, el flamante titular de la cartera de Seguridad añadió que "siempre se utilizó para mostrar algo que no tenía nada que ver" ya que, según insistió, "no va a haber una devaluación" .

Sin embargo, los dichos del ministro se contradicen con los de la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, que esta mañana en conferencia de prensa consideró que "el dólar blue se maneja por expectativas, y sería bueno, igual que en el caso de los precios, que quienes lo manejan tengan en cuenta que esos movimientos influyen en la vida cotidiana de los argentinos".

En lo que Cerruti sí coincidió con el ministro fue en restarle importancia al asunto y en que el Gobierno no convalidará una devaluación sobre el tipo de cambio oficial. " No hay ninguna posibilidad de devaluació n. No agiten ese fantasma porque no va a suceder", aseguró la funcionaria.