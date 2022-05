Propuesta para nuevos billetes llevaría los de $ 1000 a valer $ 100.000

"El proyecto propone usar el billete nuevo de $ 1000 como si fuera uno de $ 100.000 al que se le saque dos ceros", interpreta un ex funcionario del equipo económico de Macri .



Lo dice en alusión al proyecto de ley impulsado por los diputados del PRO Gerardo Milman y Hernán Lombardi, que pide sacarle dos ceros a la moneda, en respuesta al lanzamiento del nuevo diseño de billetes que presentó el Gobierno.

"Sería una suerte de paliativo para volver a atacar el costo de los billetes, al no querer emitir un billete de mayor denominación. Técnicamente, consistiría en que a los billetes que están circulando actualmente sean resellados y se le saquen dos ceros, para que el Estado deje de gastar los u$s 122 millones que le insumió el año pasado por no imprimir un billete de mayor denominación, que este año el gasto será aún mayor", agrega la fuente.

Dolarización

Para Luis Petri, de la UCR - Juntos por el Cambio, no se trataría de dolarizar: "Es una medida paliativa, que acompañada de otras como la reducción de los niveles de emisión, la eliminación del déficit fiscal y de los controles de precios, en el marco de un plan de estabilización monetaria consistente y sostenido en el tiempo, permitiría bajar los altos niveles de inflación que hoy tenemos".

Pablo Daniel Blanco, senador nacional de Juntos por el Cambio que en agosto del año pasado presentó un proyecto de ley para emitir billetes de $ 5000 y $ 10.000, advierte que tanto su proyecto como el de Milman no resuelven la cuestión de fondo.

El problema, señalan, es la inflación desenfrenada: "Pero ambos proyectos se encaminan a darle a la gente una solución transitoria práctica, además de ahorrar considerables sumas de dinero en gastos de impresión y alivianar costos logísticos de distribución".