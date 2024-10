Proponen crear un Fondo para Emergentes dentro del FMI para intervenir en bonos

Los mecanismos para prevenir o superar crisis financieras en los mercados emergentes no alcanzan, o bien no funcionan. Por ello es que un grupo de influyentes economistas y ex funcionarios de la región agrupados en el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros (CLAAF) lanzaron una propuesta para incluir dentro del pack de herramientas del FMI. La novedad es que el "Fondo de Mercados Emergentes" (FME) sería capaz de realizar compras temporarias de deuda soberana en los mercados cuando el contagio financiero no esté justificado por razones macroeconómicas.

Entre los economistas que impulsan la reforma desde el CLAAF están Laura Alfaro, ex ministra de Costa Rica, Guillermo Calvo, el economista más influyente y citado de la región, José de Gregorio, ex ministro y titular del Banco Central de Chile, Augusto de la Torre, ex Banco Central de Ecuador, Pablo Guidotti, ex viceministro de Economía, Enrique Mendoza, Ernesto Talvi, ex canciller de Uruguay, Liliana Rojas-Suarez, ex Deutsche Bank y Andrés Velasco, ex ministro de Finanzas de Chile.

Desde el CLAAF destacan que "las economías avanzadas pueden mitigar los efectos injustificados a través de sus mecanismos de prestamista de última instancia (ya sean los existentes o aquellos especialmente diseñados para la ocasión) porque gozan de la capacidad de emitir monedas fuertes; es decir, monedas altamente líquidas -o, más generalmente, activos transaccionales líquidos- que se negocian ampliamente en todo el mundo".

Pero los mercados emergentes no poseen monedas fuertes y por ello proponen la creación del FME que actúe como prestamista regional de última instancia. Ese FME estaría autorizado a realizar compras temporales en el mercado secundario de bonos de un grupo de países de mercados emergentes.

Cómo funcionará el FME

EL FME se propone dentro de la estructura del FMI. "Si bien todos los mecanismos existentes del FMI se han centrado en las "cantidades" (es decir, la provisión de dólares país por país), la característica clave del FME es que se centra directamente en los "precios" durante una restricción de liquidez (es decir, el aumento del costo de la financiación externa reflejado en los aumentos de los rendimientos de los bonos y los diferenciales de la clase de activos de los mercados emergentes)", consigna la CLAAF. La intervención sería automática: los países no tienen que solicitar su activación.

"La razón fundamental por la que la crisis financiera global no resultó en una interrupción de los flujos de financiación a los países emergentes es que la crisis financiera se originó en los EE.UU. y se extendió por todo el mundo desarrollado. Esto llevó a los bancos centrales de los países capaces de emitir moneda de reserva a inyectar liquidez de manera muy agresiva", agregó la CLAAF.

¿Y el dinero para el FME quién lo pone? Se prevén dos alternativas. En la primera alternativa, el FME podría ser gestionado por el FMI, pero separado de su balance y con un directorio independiente. La financiación del FME podría ser diseñada por los bancos centrales de las economías avanzadas. Como segunda alternativa, el FME podría ser gestionado dentro del balance del FMI, como parte de su conjunto de herramientas institucionales.

Los cálculos del Comité, basados en episodios de crisis anteriores, indican que para financiar adecuadamente al FME se necesitarían unos 300.000 millones de dólares, equivalentes al saldo pendiente de deuda soberana internacional a corto plazo de los mercados emergentes.

Bienvenido el proyecto.