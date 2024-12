Préstamos en dólares: el plan de Caputo y las diferencias en la banca

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscará que los bancos amplíen su oferta de préstamos en dólares. Sería necesario un cambio en la normativa del Central para que las entidades puedan financiar en dólares a personas humanas o a empresas que no exportan.





Es para aprovechar los más de u$s 20.000 millones disponibles, que es la diferencia entre los depósitos por u$s 31.543 millones y los préstamos de u$s 10.065 millones.

La diferencia antes era mayor, ya que los depósitos en dólares cayeron u$s 3064 millones netos desde fin de octubre. Por su parte, los préstamos en moneda extranjera acumulan una suba de u$s 1600 millones en ese período.

En contra

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, prefiere mantener la normativa como hasta ahora: "Tenemos que evitar que lo que aprendimos se nos olvide, para nosotros los dólares de la gente se tienen que utilizar para prestar a aquellos que producen dólares; por favor no estresemos al sistema, la confianza se construye todos los días".

Alejandro Butti, presidente del Santander, va en la misma línea: "El crédito en dólares hay que prestarlo exclusivamente a quienes generen dólares, por ejemplo a las empresas exportadoras. Este principio es fundamental para garantizar la sostenibilidad y confianza del sistema financiero y continuara siendo una prioridad en nuestra estrategia".

A favor

Adeba, la Asociación de Bancos Argentinos, que agrupa a los bancos de capital nacional, en cambio, apoya la idea de flexibilizar gradualmente la prohibición de prestar en dólares a empresas que no están vinculadas a comercio exterior, en la medida que su perfil de riesgo y pruebas de estrés permitan.

Desde los bancos nacionales creen que, si una empresa quiere un financiación en dólares el banco evalúa su capacidad de repago en situaciones normales y también frente a escenarios de devaluación.

El presidente de Adeba, Javier Bolzico, lo dijo de esta manera durante la semana: "Los préstamos en dólares a empresas es un tema que se debe ser discutido en los próximos meses, a fin de aumentar la competitividad de la economía; siempre teniendo en cuenta la estabilidad del sistema".

Y agregó: "Creemos que el enfoque debe ser la correcta gestión de riesgos de acuerdo a los estándares internacionales y no la prohibición".

Costo de fondeo

Los bancos evalúan si frente a una escenario de fuerte devaluación, la empresa podrá honrar su deuda en dólares. Ahí juegan muchas variables como solidez patrimonial de la empresa, tipo de negocio, nivel de endeudamiento en pesos y dólares.

"Poder tener una parte de la financiación en dólares, les permitirá a las empresas ser más eficiente y competitivas. Si se les prohíbe acceder a préstamos bancarios en dólares, se le sube el costo de fondeo", señalan los banqueros nacionales.