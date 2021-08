Presión para el dólar Senebi: vencen $ 29.000 millones de fondos extranjeros

El dólar Senebi, que es una suerte de contado con liquidación blue, ya que si bien es legal es libre, pasó la barrera de los $ 180 y se negoció durante toda la rueda a $ 181,25 , con lo cual hasta superó la marca de los $ 180,50 del blue, y pasó a ser el billete más caro del mercado.

Es que es la única forma que tienen las empresas y fondos institucionales del exterior de mandar las divisas al extranjero.

Si bien la cotización parece cara, en la City la ven barata en relación a lo que se viene, ya que este jueves vencen $ 150.000 millones del TX21, el bono ajustado por CER, donde hay una tenencia de $ 29.000 millones en manos extranjeras, de fondos institucionales que tienen a corto plazo como Pimco.

Dolarización de portfolios

En las mesas estiman que casi la mitad de ese monto partirá devuelta a los Estados Unidos, con lo cual presionará aún más al Senebi.

En total se acreditarán entre el miércoles y jueves $ 34.000 millones, que casi la mitad buscará dolarizarse mediante el Senebi, ya que no están dispuestos a renovar y tampoco están interesados en los dólar linked

Además, este miércoles vence el bono TB21 por $ 68.000 millones, de los cuales $ 5000 millones están en manos de tenedores extranjeros. En total se acreditarán entre el miércoles y jueves $ 34.000 millones, que casi la mitad buscará dolarizarse mediante el Senebi, ya que no están dispuestos a renovar y tampoco están interesados en los dólar linked.

Por eso, le ofrecieron la reapertura del Boncer TX23, pero los inversores extranjeros no aceptan un canje ni refinanciar, con lo cual estiman en la City que el Senebi se pondrá picado.

Migración de cartera

"Probablemente una parte pase de bonos a letras CER, se vendan por mercado y migren así. Los fondos suelen aceptar los canjes y luego van vendiendo todos los días por mercado esas letras o bonos ", revela un avezado mesadinerista.

Una alta fuente del Gobierno asegura que "no se va todo lo que vence. Siempre renuevan parcial y van llevándolo de a poco".

En total, hay deuda en mano extranjera por el equivalente a u$s 2200 millones a un dólar Senebi de $ 182 sólo en bonos en pesos y letras.

De esos u$s 2000 millones, unos u$s 300 millones vencen en los próximos 90 días . Representa una semana de volumen en toda la Bolsa, pero como ellos sólo pueden operar Senebi, equivale a tres semanas de volumen. Por ahora, lo nuevo que les ofrecería el Gobierno para renovar es dólar linked, pero los fondos prefieren más los CER.

Volumen record en CCL

El lunes se operó el volumen más alto de la historia en el dólar contado con liquidación: fueron u$s 125 millones de nominales de AL30 contra pesos en t+2 en la bolsa por pantalla (PPT), lo que refleja que sigue muy alta la demanda de CCL, lo que obligará al BCRA a gastar más dólares en la intervención, para evitar que se escape de cara a las elecciones.

En los primeros tres días de la semana pasada, en 1816 estimaron que el Banco Central vendió bonos contra pesos por u$s 28 millones promedio por rueda (en monto CCL).

Desde el 20 de julio, todos los días se operan al menos u$s 90 millones de nominales de AL30 contra pesos en T+2 por pantalla, pero la rueda del lunes fue récord absoluto.

Este número se lo suele seguir de cerca porque correlaciona muy bien con la intervención del BCRA. A partir del factor "Otros" de variación de base monetaria estima 1816 que el Central vendió u$s 32 millones de títulos contra pesos el miércoles pasado (último dato disponible), uno de los montos más altos del año.

Record de intervención en julio

Por lo tanto, julio parece haber cerrado con ventas brutas de títulos por alrededor de u$s 400 millones, récord mensual hasta aquí.

Pero agosto comenzó ayer con un valor récord en lo que va del año para el CCL: $ 170,14 en su versión en modo "Precios Cuidados", o subsidiados, mientras el Senebi, que es el libre, se operó todo el día en $ 181,25 .

En el equipo económico ni quieren pronunciar la palabra Senebi. Aducen que, técnicamente, no tiene cotización: "Vos podés cerrar un precio y pasarlo durante todo el día, no tiene valor de pantalla como la PPT, no hay valor de referencia, son operaciones OTC (over the counter, entre puntas, sin quedar registrado en las pantallas), no tiene macheo de operaciones, con lo cual no tiene cotización fija como la PPT".