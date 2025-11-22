REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy sábado 22 de noviembre se ofrece a $ 1400 para la compra y $ 1450 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa suma un alza de $ 35 en la semana. Pese a esto, el oficial acumula una caída de $ 60 en lo que va del mes (arrancó noviembre a $ 1500).

En tanto, el dólar mayorista se ubica a $ 1397,20 para la compra y $ 1447,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1505,48.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1885 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue se ofrece estable a $ 1405 para la compra y $ 1425 para la venta. Así, el paralelo marca una baja de $ 30 en lo que va del mes.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es de -0,70%. El paralelo cotiza $ 200 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el sábado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.921 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 22 de noviembre

El dólar oficial hoy sábado 22 de noviembre opera a $ 1450 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.380,000 1.430,000 BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 1.380,000 1.430,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.365,000 1.425,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.380,000 1.430,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.386,000 1.426,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.370,000 1.430,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.390,000 1.440,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.390,000 1.430,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA 1.385,000 1.435,000 BRUBANK S.A.U. 1.385,000 1.430,000 BANCO MACRO S.A. BANCO PIANO S.A. 1.380,000 1.435,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.365,000 1.415,000

Las señales que anticipan una menor volatilidad del dólar y los bonos recomendados para aprovecharlo

El mercado comienza a imaginar un veranito cambiario de cara a los próximos años, es decir, una calma cambiaria que se mantendría no solo en lo que queda de 2025, sino también en los primeros meses de 2026.

Hoy, el tipo de cambio se mantiene en la zona superior de la banda, aunque debajo del techo de la misma, ubicándose más del 6% debajo de dicho límite.

Cuáles son los bonos en pesos que recomiendan los analistas en este contexto.

